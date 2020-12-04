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Gündem Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi
Gündem

Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonunun yola devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralanırken yol iki yönlü ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 05:57:00 -
Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi

Alınan bilgiye göre, O.A'nın kullandığı 34 ZP 6136 plakalı hafriyat kamyonu, Topkapı alt geçidinde virajı alamayarak devrildi. Devrilen aracın sürücüsü hafif yaralanırken kamyondaki toprak yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü O.A'yı hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatıp devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen araç yoldan kaldırılırken belediye ekipleri de dökülen toprağı iş makinasıyla başka bir kamyona yükledi.Devrilen aracın ve dökülen toprağın kaldırılmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

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