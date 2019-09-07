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Zeytinburnu’nda sokak ortasında kurşun yağdıran zanlılar kamerada

Zeytinburnu’nda eğlenmek için gittikleri mekanda hesaba itiraz eden 2 kişi darp edilince restoranı kurşunladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:13
Zeytinburnu’nda sokak ortasında kurşun yağdıran zanlılar kamerada

Zeytinburnu’nda eğlenmek için gittikleri mekanda hesaba itiraz eden 2 kişi darp edilince restoranı kurşunladı. Restoran çalışanlarının karşılık vermesiyle ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zeytinburnu’nda 3 Eylül sabahı yaşanan olayda, bir eğlence mekanına giden İlker H. ve Bahadır G. hesaba itiraz edince iş yeri çalışanları tarafından darp edildi. Eğlence mekanında ayrılan iki arkadaş bir süre sonra araçla gelerek dışarıdan ateş açmaya başladı. Eğlence mekanının çalışanlarının da silahla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda savaş alanına döndü. Açılan ateşle yaralanan İlker H. ve Bahadır G. araçları ile kaçtı ancak bir süre sonra kaza yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen İlker H., Bahadır G., restoran çalışanları Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., Muhyettin A. isimli şahısları gözaltına aldı. Olayda kullanılan iki tabanca da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İlker H. ve Bahadır G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., Muhyettin A. isimli şahıslar hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.



Sokak ortasında dehşet anları kamerada


Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir restoranın önüne bir aracın geldiği ve ateş edildiği, iş yeri çalışanlarının da ateşe karşılık verdiği görülüyor. Şahıslar araçla kaçarken iş yeri çalışanlarının da aracın arkasından ateş ederek kovaladığı görülüyor. Araçla ilerleyen İlker H. ve Bahadır G. bir süre sonra kaza yapıyor

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:13
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