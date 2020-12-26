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Aktüel Zeytinburnu'nda mobil atık kazanç aracıyla 24 ton atık toplandı
Aktüel

Zeytinburnu'nda mobil atık kazanç aracıyla 24 ton atık toplandı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: - "Mobil atık kazanç aracımız, çöp olarak nitelendirdiğimiz atıkları dönüştürerek ekonomimize geri kazandırmayı başardı"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:31:19 -
Zeytinburnu'nda mobil atık kazanç aracıyla 24 ton atık toplandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi, mobil atık kazanç aracıyla 1 ayda 24 ton atığı dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki atıkları dönüştürme amacıyla başlatılan proje kapsamında mahalle ve sokakları gezen araçla 24 ton atık toplanıp dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldığı belirtildi.

"Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca" sloganıyla yapılan projeyle, atıkların toplanmasında katkıda bulunan ilçe sakinlerine market alışverişinde kullanmaları için toplam 16 bin 500 liralık para puan dağıtıldı.

- "Aracımız atıkları dönüştürerek ekonomimize geri kazandırdı"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ülke genelini kapsayan "Sıfır Atık Projesi"ne önem verdiklerini, bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Arısoy, "Bundan yaklaşık 1 ay kadar öncesinde sokaklarımızı ziyaret edip geri dönüşüm çağrısında bulunan ‘mobil atık kazanç’ aracımız, hemşehrilerimizin geri dönüştürülebilir atıklarını toplamaya başladı. Zeytinburnu’nu karış karış gezen aracımız, bugüne kadar 24 ton atık topladı. Çöp olarak nitelendirdiğimiz bu atıkları dönüştürerek ekonomimize geri kazandırmayı başardı. Bu ilgi bizi gerçekten çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.


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