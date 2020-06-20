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Aktüel

Zeytinburnu'nda eşini silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:01:27 -
Zeytinburnu'nda eşini silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'nde, 4 Haziran'da, kendisinden boşanmak isteyen eşi Nurtaç C'yi (49) silahla yaralayan Ragıp C'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenilen Ragıp C, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Zeytinburnu'nda Nurtaç C. ile boşanmak istediği eşi Ragıp C. tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ragıp C., eşini silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Bacaklarından yaralanan kadın, kanıyla yere "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum." yazmıştı.

Nurtaç C, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli Ragıp C. ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yakalanmıştı.


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