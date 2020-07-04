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Aktüel

Zeytinburnu'nda duvarlarında çatlaklar oluşan bina mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-04 17:06:22 -
Zeytinburnu'nda duvarlarında çatlaklar oluşan bina mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı.

Telsiz Mahallesi 102 Sokak'ta bulunan 4 katlı binadaki bir dairede tadilat çalışması yapan ustanın duvardaki çatlakları fark etmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesine haber verildi.

Olay yerine gelen belediyede görevli mühendisler ile zabıta ve itfaiye ekipleri, binada inceleme yaptı.

Riskli görülmesi üzerine tahliye edilen bina, giriş kısmına güvenlik şeridi çekilerek mühürlendi.


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