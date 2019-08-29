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Zeytinburnu’nda dehşet anları kamerada

Zeytinburnu’nda 1,5 yaşındaki bebek, ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu 2’nci kattaki evin balonundan aşağı düştü.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:10
Zeytinburnu’nda dehşet anları kamerada

Zeytinburnu’nda 1,5 yaşındaki bebek, ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu 2’nci kattaki evin balonundan aşağı düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi sürüyor.


Olay, geçtiğimiz günlerde Çırpıcı Mahallesi’nde 3. Taşocağı Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Umut Bayatlı, ailesi evde yemek yerken balkona çıktı. Balkondaki tabureye tırmanan bebek dengesini kaybederek 4 katlı binanın 2’nci katından aşağıya düştü. Bebeğin yere düştüğünü duyan sokak esnafı ve aile paniğe kapılarak yardıma koştu. Ağzı ve burnu kan içerisinde kalan bebek, ticari taksiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden bebeğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Olayın akşam saatlerinde gerçekleştiğini ifade eden esnaf Seyfettin Eroğlu, “Biz içerideydik. Güm diye bir ses geldi. Sonrasında bir çığlık sesi duyduk. Koştuğumuzda çocuk yerdeydi. Ondan sonra taksiyle hastaneye kaldırdılar” dedi.


Bebek düştüğü sırada dükkanın önünde oturan Mustafa Altun ise bebeğin yanına gittiğini ancak korkudan bir şey yapamadığını dile getirdi.



“Annesi yalın ayak koştu”


Olayın gerçekleştiği sokakta oturan Rahime Demir, “Evde halı yıkıyordum. Çıkıp baktığımda insanlar toplanmıştı. İlk önce babası koştu. Ondan sonra annesi yalın ayak koştu. Çocuğu yerden aldılar. Ağzı ve burnu kan içerisindeydi. Balkonda bir sandalye vardı. Sandalyeden düşmüş. Annesi, babaannesi ve babası içeride yemek yiyormuş. Ablası içeride telefonla oynarken annesi içeriye, onun yanına gitti zannetmiş. Hastaneden geldik. 72 saat uykudan sonra yarın uyandıracaklar. Çocuğun durumu iyiye gidiyormuş” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:10
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