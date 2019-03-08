0553 313 94 23

Zeytinburnu’nda Arısoy’a Diyarbakırlılardan tam destek

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, ‘Diyarbakırlı Hemşehri Buluşması’ programında Diyarbakırlılardan tam destek aldı.

08 Mart 2019 Cuma 09:34
Zeytinburnu’nda Arısoy’a Diyarbakırlılardan tam destek

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, ‘Diyarbakırlı Hemşehri Buluşması’ programında Diyarbakırlılardan tam destek aldı. Arısoy, “Bundan önce alınmış bütün oyların üzerine çıkmak hepimizin gayreti ile mümkün olacak” dedi.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Arısoy, eşi Hatice Arısoy ile birlikte AK Parti Kadın Kollarının Regaip Kandili vesilesiyle 58. Bulvar Caddesi’nde düzenlediği lokma dağıtım programına katıldı. Kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşayan Veliefendi İşçi Blokları sakinleri ile de bir araya gelen Ömer Arısoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı partnerliğinde sorunun çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti.


Tüm Samsunlular Derneğine de ziyarette bulunarak vatandaşların sorularını yanıtlayan Arısoy, ayrıca Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Diyarbakırlı Hemşehri Buluşması’ programına katıldı. Meclis üyesi adaylarının tanıtımının yapıldığı programa yüzlerce Diyarbakırlı katıldı. Diyarbakırlılardan tam destek alan Ömer Arısoy, “İnşallah bundan önce alınmış bütün oyların üzerine çıkmak hepimizin gayreti ile mümkün olacak” dedi. Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nin önünde toplanan kalabalık meşaleler yakarak Arısoy’u uğurladı.


Gün boyu katıldığı programlarda Arısoy’a AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:34
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TREDAŞ'tan kadın çalışanlarına "izin" jesti
    1. TREDAŞ'tan kadın çalışanlarına "izin"..
    2. (Özel) Trafikte makas atarak seyreden..
    3. Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür..
    4. Şubat’ta en fazla borsa kazandırdı
    5. Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    6. Başkentte FETÖ'nün mahrem..
    7. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    8. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    9. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    10. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    11. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    12. FETÖ'den aranan editör sahte kimlikle..
    13. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    14. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    15. Kayak merkezlerinde son durum
    16. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    17. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    18. İstanbul'da korkutan patlama!
    19. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    20. Piyasa güne artı rezervle başladı
    21. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    22. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    23. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    24. Borsa, güne yatay başladı
    25. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    26. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    27. Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye..
    28. Esgin dümene geçti
    29. Ağız kanseri riskine dikkat
    30. Kabracabey’den milli takıma
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!