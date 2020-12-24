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Aktüel "Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu
Aktüel

"Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

Erdem Kaya "Berber" isimli fotoğrafıyla birinci olurken, Adem Türkel "Bisiklet Tamiri" isimli fotoğrafıyla ikinci, Şebnem Coşkun "Piknik" isimli fotoğrafıyla üçüncü oldu - Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: - "10 yıldır devam eden yarışmada oluşturduğumuz katalogun gelecek yıllarda bakıldığında büyük bir arşiv niteliğini taşıyacağını düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 21:24:47 -
"Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Yarışmada dereceye girenler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi.

Seçici Kurulunda foto muhabiri Coşkun Aral'ın yanı sıra Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz'ün yer aldığı yarışmada, Erdem Kaya "Berber" isimli fotoğrafıyla birinci olurken, Adem Türkel "Bisiklet Tamiri" isimli fotoğrafıyla ikinci ve Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun "Piknik" isimli fotoğrafıyla üçüncü oldu.

Yarışmada birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira para ödülü verildi.

Ödül alan eserlerin yer aldığı serginin açılışının ardından gerçekleştirilen törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Yarışmamızı 10 yıldır devam ettirmemizi sağlayan Zeytinburnu halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Sergide "Zeytinburnu'nun fotoğrafını" görmenin mümkün olduğunu söyleyen Arısoy, "10 yıldır devam eden yarışmada oluşturduğumuz katalogun gelecek yıllarda bakıldığında büyük bir arşiv niteliğini taşıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Arısoy, gelecek seneye yarışmaya "öykü kategorisinin" yeniden dahil edileceğini ifade ederek, etkinliğe ilgi gösteren sanatçılarına ve juri üyelerine teşekkür etti.

Zeytinburnu'nu en iyi anlatan kareyi yakalamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere toplam 48 bin 500 lira ödül verildi.

Yarışmada ilk üçe girenlerin yanı sıra Ahmet Öner 2 bin 500 lira değerindeki Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü'ne, Emrah Yıldız, Hasan Uçar, Mine Ertuğrul, Reyhan Türk ve Ali Haydar Olcayto ise 1500'er lira değerindeki Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışmada ayrıca "Sergilemeye Değer Görülen Fotoğraflar" kategorisindeki 30 eserin sahibine 750'şer lira ödül verildi.

Dereceye giren fotoğraflar, 15 Ocak'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.





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