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Kadın - Aile Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir?

Zeytin yaprağı çayı, bitki çayları arasında güçlü etkileri ile kendinden uzun uzun konuşturan bir çaydır.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 20:30:00 - 2021-11-28 20:39:23
Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir?

Kahvaltıda ve tüm öğünlerde afiyetle tüketilen zeytinin yaprakları, sizlere şifa olmaya geliyor.

Zeytin yaprağı çayının faydaları

Bağışıklık sisteminin güçlü hale gelmesine yardımcı olur.

Anti- bakteriyel özelliklerinden ötürü vücutta bulunan bakterileri temizler.

Mantar oluşumunun önüne geçer.

Hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Sindirim sisteminin rahatlamasına destek olur.

Enerji verir.

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş yapraklardan 1 yemek kaşığı kadarını 1 su bardağı kaynamış suya atmak ve 10 dakika demlenmesini beklemek önemlidir. Ardından süzerek, zeytin yaprağı çayı tüketilebilir. Etkisinin görülmesi adına gün içerisinde 3 bardak tüketmek yeterlidir.

 

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