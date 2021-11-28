Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir?
Zeytin yaprağı çayı, bitki çayları arasında güçlü etkileri ile kendinden uzun uzun konuşturan bir çaydır.
Kahvaltıda ve tüm öğünlerde afiyetle tüketilen zeytinin yaprakları, sizlere şifa olmaya geliyor.
Zeytin yaprağı çayının faydaları
Bağışıklık sisteminin güçlü hale gelmesine yardımcı olur.
Anti- bakteriyel özelliklerinden ötürü vücutta bulunan bakterileri temizler.
Mantar oluşumunun önüne geçer.
Hücrelerin yenilenmesini sağlar.
Sindirim sisteminin rahatlamasına destek olur.
Enerji verir.
Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?
Kurutulmuş yapraklardan 1 yemek kaşığı kadarını 1 su bardağı kaynamış suya atmak ve 10 dakika demlenmesini beklemek önemlidir. Ardından süzerek, zeytin yaprağı çayı tüketilebilir. Etkisinin görülmesi adına gün içerisinde 3 bardak tüketmek yeterlidir.