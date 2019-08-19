0553 313 94 23

Zeytin nasıl seçilir? Kaliteli zeytin nasıl anlaşılır?

Yaz mevsimi zeytin ağaçlarının meyvelerini verdiği zeytinlerin toplanıp tezgahlara koyulduğu mevsim. Peki zeytin nasıl seçilir? Zeytin alırken nelere dikkat edilmeli? Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytinde bilinçsiz kostik kullanımına karşı uyardı. İşte detaylar...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:13
Zeytin nasıl seçilir? Kaliteli zeytin nasıl anlaşılır?

Yaz mevsimi zeytin ağaçlarının meyvelerini verdiği zeytinlerin toplanıp tezgahlara koyulduğu mevsim. Peki zeytin nasıl seçilir? Zeytin alırken nelere dikkat edilmeli? Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytinde bilinçsiz kostik kullanımına karşı uyardı. İşte detaylar...

Zeytin alırken nelere dikkat edilmeli?

Manisa'da Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytin işleme yöntemleri arasında kostik (sodyum hidroksit) kullanımının yasal olduğunu ancak bilinçsiz kullanımının insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Bilge, "Kostik yerine tuzlu su ve asitli suda bekleterek aynı işlem yapılabiliyor" dedi.

Sofralık siyah zeytinin işleme yöntemleri arasında yer alan kostik kullanımı yasal olsa da usulüne uygun olmayan kullanımda üründeki kalıntıların, sağlık açısından tehlike yarattığı belirtildi. Konuyla ilgili görüş bildiren Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytinin yapım aşamasında üründeki acı tadın giderilmesinde kostik maddesinin kullanıldığını belirterek, "Kostik zeytindeki acılığı gidermek amacıyla kullanılmakta. Kostik kullanımının yasal olarak kabulü var. Kullanımı serbest bir ürün. Ama burada önemli olan kullanılan miktarı, ne ölçüde kullanıldığı ve hangi aşamalardan geçirildiğidir. Kostik kullanımı yasal olsa da sonrasında iyi yıkanmadığında, sağlık için tehlikeli bir hale geliyor. Zeytinin acılığının daha çabuk giderilmesi için kullanılan kostiğe alternatif ürünler de bulunuyor. Kostik yerine tuzlu su ve asitli suda bekleterek aynı işlem yapılabiliyor" dedi.

Tüketicilere büyük bir iş düştüğünü vurgulayan Bilge şunları kaydetti: "Tüketiciler mutlaka üretim izin belgesi olan ve bakanlık denetiminden geçmiş, fabrikalarda gıda mühendisleri denetiminde üretilen ürünlerden yana tercihlerini yapmalılar. Merdivenaltı denilen yerlerden ürün almamaları gerekmektedir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:13
  1. Manisa
  2. zeytin alırken nelere dikkat edilmeli
  3. zeytin nasıl seçilir
  4. kaliteli zeytin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
    1. Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
    2. Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    3. Sinop’ta otomobil karşı şeride uçtu: 2..
    4. Teröristlere rahat yok! 12 gözaltı
    5. Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı
    6. Kayserispor’da Alpay sakatlandı
    7. Zeytin nasıl seçilir? Kaliteli zeytin..
    8. Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı
    9. Erzurum’da terör operasyonu: 12 gözaltı
    10. Doktorun “Benimle kal” dediği kalbi..
    11. Başkan Şahiner görevine başladı
    12. Kadınlar, piknik alanlarını temizledi
    13. HDP’ye özel muamele! Akşener’in..
    14. Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki..
    15. Kartal’da temizlik çalışmaları tam gaz..
    16. Boluspor, 3 yeni transferine imza..
    17. Arkadaşını örnek aldı, tatil için..
    18. Küçükköyspor MMA’da Tiflis’ten altın..
    19. İBB’nin ilgisizliğine vatandaş isyan..
    20. Öğle uykusunun sağlığa faydaları..
    21. Yeni evlenen çift su sorununa böyle..
    22. Fetih Müzesi’nde “Ara Güler Fotoğraf..
    23. Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın..
    24. Geride mutlu fotoğrafları kaldı
    25. Konya’da taşıdıkları oyuncak ayının..
    26. Ceyhan’da cadde ve bulvarlarda..
    27. Mısır tarlasına kenevir ekmişler
    28. Lösemiyi yendi şimdi lösemi hastaları..
    29. Akıllı telefon kullanımı obezite..
    30. Brezilya'dan ABD eliyle 'Hizbullah'..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!