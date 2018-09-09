THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Zeynep'ten acı haber geldi

Ünye ilçesinde dün kesilen ağacın altında kalan ve ağır yaralanan Zeynep Gümüş (22) kurtarılamadı.

09 Eylül 2018 Pazar 19:05
Zeynep'ten acı haber geldi

Olay, Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi’nde dün meydana geldi. Akrabasının kestiği ağacın altında kalan Zeynep Gümüş, ağır yaralandı.

Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gümüş, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Zeynep, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 19:05
  1. Ordu
  2. ordu
  3. ünye
  4. zeynep
  5. ağaç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'dan iyi prova!
    1. Kartal'dan iyi prova!
    2. Evlâd-ı Fâtihân Dergisi "Edirne ve..
    3. Esrarengiz variller paniğe neden oldu!
    4. Çipras'tan flaş açıklama: IMF..
    5. Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne..
    6. Zeynep'ten acı haber geldi
    7. Amerika'da alarm! Acil durum ilan edildi
    8. Kaçak kazı yaparken jandarmaya..
    9. Yunanistan, 2 Türk askerini gözaltına..
    10. ABD'den Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye..
    11. 'ABD Suriye'de olanları tribünden..
    12. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    13. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    14. Dış kulak iltihabı nedir? Nasıl tedavi..
    15. Kolesterolünüz yükseliyorsa... Bu..
    16. Kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü..
    17. İstanbul Boğazı'nda silahlı kavga: 1..
    18. Atlantik'teki fırtına ABD'de acil..
    19. ABD GenelKurmay Başkanı'ndan flaş..
    20. Sınıra komando ve askeri araç sevkiyatı
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak