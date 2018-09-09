Zeynep'ten acı haber geldi
Ünye ilçesinde dün kesilen ağacın altında kalan ve ağır yaralanan Zeynep Gümüş (22) kurtarılamadı.09 Eylül 2018 Pazar 19:05
Olay, Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi’nde dün meydana geldi. Akrabasının kestiği ağacın altında kalan Zeynep Gümüş, ağır yaralandı.
Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gümüş, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Zeynep, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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