Zeynep hakim BAM başkanı

Konya 4. Daire Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) üyesi olan Zeynep Mutlu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2021 yaz kararnamesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı olarak atandı. Mutlu, bu atamayla Türkiye'nin ilk başörtülü BAM Daire Başkanı seçilmiş oldu.

Arkamdaşlarımdan öğrendim

Kararname ile Konya BAM Daire Başkanı olarak atandığını arkadaşlarından öğrenen Mutlu, SABAH'a konuştu. Daire başkanı olmak gibi bir talebinin olmadığını kaydeden Mutlu, "Kararnameyi, arkadaşlarım beni arayıp tebrik edince öğrendim ve çok şaşırdım. Açıkçası beklemiyordum ama öğrenince çok mutlu oldum, layık görmüşler, atamışlar" dedi.

Bir problem yaşamıyoruz

Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mutlu, 2015'te Yalvaç'ta beraber görev yaptığı hâkimin başörtülü olduğunu ve kendisinin de hoşuna gittiği için 2017'de kapandığını söyledi.

Yargı teşkilatında önceleri başörtü takmanın yasak olduğunu sözlerine ekleyen Mutlu, "Şu an meslekte kapalı olmanın hiçbir zorluğunu görmedim. Kapandıktan sonra keşke biraz daha önce kapansaydım, ilk serbest kaldığı zamanlarda kapansaymışım diye düşündüm. Düşünenler varsa da tavsiye ederim herkese, güzel bir şey. Mesleki anlamda da bir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.

Görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim

Meslek hayatına 2007'de başlayan Mutlu, "Yargıtay tetkik hâkimliği, asliye hukuk hakimliği yaptım. Daire başkanı olarak bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Hukuk konusunda kendime güveniyorum. Başkanlık görevini de layıkıyla yerine getireceğime inancım tam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah