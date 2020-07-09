Zeynep Gülen neden tutuklandı? Fetullah Gülen'in yeğenine hapis istemi!

Fetullah Gülen'in yeğeni olan Zeynep Gülen, rutin bir trafik kontrolü esnasında sahte kimlikle yakalanmıştı. Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçu nedeniyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Mahkemede savunmasını gerçekleştiren Zeynep Gülen, "Böyle bir örgütün varlığını kabul ediyorum. Süreç bunu gösterdi. Ancak ben böyle bir örgütün içinde ve dışında yer almadım. Benim bunlarla bağım sadece soy adımdan kaynaklanmaktadır. Ben talimatla bu bankaya para yatırmadım. Ben bunların üniversite ve derneklerine gitmedim. Aykırı bir tip olduğum için teklif dahi etmediler. Soy adımdan korktuğum için başka bir kimlik kullandım" dedi.

Mahkeme aldığı karara göre Zeynep Gülen'e "örgüte yardım" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.