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Dünya Zeynebiye’de öğrencilerden gardaşa destek
Dünya

Zeynebiye’de öğrencilerden gardaşa destek

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğrencileri, Zeynebiye Caddesi’ni, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı, okudukları kardeşlik ve vatan sevgisi şiirleriyle Azerbaycan’a desteklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:35:00 -
Zeynebiye’de öğrencilerden gardaşa destek

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ın da katılımıyla düzenlenen etkinlik, bölgedeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi. Sabah saatlerinde caddeye gelen öğrenciler, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını öpüp alınlarına koyarak direklere astı. Cadde üzerinde toplanan çok sayıda öğrenci, “Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği”, “Karabağ ve “vatanseverlik” temalı şiirleri okudu. Etkinlikte sık sık “Karabağ Azerbaycan’ındır” sloganları atıldı. Programda konuşan Şamil Ayrım, şunları dile getirdi: “Azerbaycan haklı olduğu davasında galip gelecektir. Ateşkes olsa da olmasa da galip gelen Azerbaycan olacaktır. İlham Aliyev şu demeçte bulunmuştu: ‘Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilmelidir. Çekilirken kesinlikle bir takvime bağlanmalıdır. Ermenistan özür dilemelidir.’ Azerbaycan bu şartlarla masaya oturacaktır. Türkiye en üst seviyede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 83 milyon Türk halkının desteği Azerbaycan’a sonsuza kadar devam edecek. Karabağ Azerbaycan’ındır.”

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