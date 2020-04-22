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Gündem

Zeydan Karalar "Sahra hastanesi" fiyaskosunu bu sözlerle savundu: Biz böyle yola çıkmadık

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sahra hastanesi" fiyaskosunu "Biz şehir hastanesi ya da tam teşekküllü hastane kuracağız diye yola çıkmadık" sözleriyle savundu.

2020-04-22 11:58:00 -
Zeydan Karalar "Sahra hastanesi" fiyaskosunu bu sözlerle savundu: Biz böyle yola çıkmadık

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mimarı olduğu "sahra hastanesi" fiyaskosunu savundu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Karalar şunları söyledi:

"Biz şehir hastanesi ya da tam teşekküllü hastane kuracağız diye yola çıkmadık. Hastanelerin yetmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak, iyi niyetli bir düşünceyle girişimde bulunduk. Ben olsam, "Ya Zeydan Karalar eline koluna sağlık. Ne eksiğin var, yardımcı olalım" derim."

Bay Kemal, Adana'daki
Bay Kemal, Adana'daki "sahra hastaneleri" fiyaskosunu savundu

Gündem

Bay Kemal, Adana'daki "sahra hastaneleri" fiyaskosunu savundu

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Yorumlar

kamu

NE OLACAK ADAMLAR KOMİNİST OLDUKLARI İÇİN ONLARIN YAPTIĞINI ÖRNEK ALIYOR. İNSANIN BUNLARIN YANINDA İT KADAR DEĞERİ OLMAZ.
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Yalçın tuğ

Bunlar da utanma yok.Adana ya yazık.
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