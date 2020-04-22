Zeydan Karalar "Sahra hastanesi" fiyaskosunu bu sözlerle savundu: Biz böyle yola çıkmadık

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mimarı olduğu "sahra hastanesi" fiyaskosunu savundu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Karalar şunları söyledi:

"Biz şehir hastanesi ya da tam teşekküllü hastane kuracağız diye yola çıkmadık. Hastanelerin yetmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak, iyi niyetli bir düşünceyle girişimde bulunduk. Ben olsam, "Ya Zeydan Karalar eline koluna sağlık. Ne eksiğin var, yardımcı olalım" derim."