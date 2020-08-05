ZES'ten elektrikli otomobillere 100 yeni şarj istasyonu

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı en büyük yatırımlardan olan Zorlu Energy Solutions (ZES), 266 lokasyonda açtığı 100 yeni şarj istasyonuyla toplam 56 şehirde hizmet veriyor.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre, ikinci yaşını kutlayan ZES, son yatırımlarla birlikte pazarda payını yüzde 40'a ulaştırdı.

Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle "geleceğin enerji şirketi" olma yolunda ilerleyen Zorlu Enerji, 2018'de kurduğu ZES markası ile elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de şarj istasyonları açmaya devam ediyor.

Son yatırımlarla birlikte, 56 şehirde ZES'e ait elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunurken, toplamda 266 lokasyona ve 455 soket sayısına ulaşılmış durumda.



Ayrıca, 17 yeni şehirde daha şarj istasyonu kuracak olan şirket, bu şehirler arasında bulunan Amasya, Bartın, Bingöl, Burdur, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde ve Şanlıurfa şehirlerinde ise ilk halka açık elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu gerçekleştirilmiş oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, ZES markasıyla Türkiye'nin elektrikli araç serüvenini hızlandırmak istediklerini ve staj istasyonlarının tüm ülkeye ulaşması için çalışmalarını devam ettirdiklerini bildirdi.

Elektrikli araçların, dünyanın sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretimine geçişinde büyük rol üstlendiğini belirten Ak, "Elektrikli araç pazarında her geçen gün yenilikler olurken Zorlu Enerji olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte bu konuya olan ilgi artmış durumdayken ikinci yaşını kutladığımız ZES markamızla da ülkemizdeki elektrikli otomobil devinimi hızlandırmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.