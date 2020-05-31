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Kültür - Sanat

Zerzevan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Zerzevan Kalesi, 1 Hazirandan itibaren kapılarını tekrar ziyaretçilerine açıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:06:53 -
Zerzevan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Zerzevan Kalesi, 1 Hazirandan itibaren kapılarını tekrar ziyaretçilerine açıyor.


Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan ve 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Roma’nın sınır garnizonu Zerzevan Kalesi, yeniden düzenlenmiş yürüyüş parkurları, yönlendirme, bilgilendirme tabelaları, alanda görevli uzman arkeologları ile 1 Hazirandan itibaren ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gezilecek olan kalede vatandaşlar maske ile gezebilecek.

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