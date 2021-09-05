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Ekonomi Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi
Ekonomi

Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevince (TUG) gerçekleştirilen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 13:36:00 -
Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi

TUG tarafından 22 yıldır Antalya’da düzenlenen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Diyarbakır’da yapıldı. 3 gün süren etkinlik, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi’nde yapıldı. Etkinlik, profesyonel ve amatör astronomların yanı sıra Türkiye ve dünyadan gelen yaklaşık 1500 gök bilimi meraklısını buluşturdu.

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