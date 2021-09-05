Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevince (TUG) gerçekleştirilen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği tamamlandı.
TUG tarafından 22 yıldır Antalya’da düzenlenen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Diyarbakır’da yapıldı. 3 gün süren etkinlik, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi’nde yapıldı. Etkinlik, profesyonel ve amatör astronomların yanı sıra Türkiye ve dünyadan gelen yaklaşık 1500 gök bilimi meraklısını buluşturdu.