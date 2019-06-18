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Zerrin Özer'in eşi Adnan Oktar'ın müridi çıktı!

61 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer'in iki gün önce evlendiği eşi Murat Akıncı'nın suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi.

18 Haziran 2019 Salı 15:07
Zerrin Özer'in eşi Adnan Oktar'ın müridi çıktı!

Zerrin Özer’in üç yıldır birlikte olduğu ve Zekeriyaköy’deki villasının bahçesinde evlendiği 34 yaşındaki Murat Akıncı’nın suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın müridi olduğu iddia edildi.

"400 bin lira dolandırıldım"

Önceki gün Özer’in eşi için pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar olduğu iddia edilmişti. Dolandırıldığını iddia eden kadın, Mahmut Atalay adıyla tanıştığını ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği söylemiş ve Akıncı’nın, kendisinin 400 bin lirasını aldığını açıklamıştı.

Adnan Oktar'ın adamı çıktı

Şimdi de şarkıcının eşi Murat Akınca'nın, geçtiğimiz aylarda pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:07
  1. Adnan Oktar
  2. Zerrin Özer
  3. Murat Akıncı

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