Zerrin Özer sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı! Duyan şaşırdı...

Kısa bir süre önce müziği bıraktığını açıklayan ve sahnelere geri dönen şarkıcı Zerrin Özer, "Defolup gitmek istiyorum" diyerek isyan ettiği sosyal medya hesabı paylaşımında herkesten sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı. "Borderline" yani kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini ifade eden Özer, "Defolup gitmek istiyorum nasıl uçlardasınız ben borderline'm ya sizler? Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıklayarak hayranlarını üzen şarkıcı Zerrin Özer daha sonra sahnelerden uzak kalmaya dayanamayarak müziğe geri dönmüştü. Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sır gibi sakladığı hastalığını açıklarken, isyan dolu sözlerle tepki gösterdi.

Şarkıcı Zerrin Özer sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda hastalığını açıkladı. "Defolup giymek istiyorum" diyerek isyan eden 65 yaşındaki usta isim açıklamasında, "Nasıl uçlardasınız ben borderline'm ya sizler? Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinlilerden" ifadelerini kullandı.

Borderline kişilik bozukluğu ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur. Borderline kişilik bozukluğu bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.

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