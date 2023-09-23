Zerdüşt HDP’nin Ayasofya hazımsızlığı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzeden mabede çevirdiği, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun yanından geçmediği Ayasofya karşıtı kampanyalar sürüyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın iktidara gelmeleri hâlinde kapatacaklarını söylediği, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bazı bölümlerinin turist ziyaretine açılması tavsiyesinde bulunduğu tarihi mabetle ilgili skandal bir açıklama da HDP Parti Meclisi Üyesi Nesimi Aday’dan geldi. Aday’ın terör örgütü PKK’nın yayın organında “Bin yıllık kiliseyi camiye çevirdiniz de başınız göğe mi erdi” sözü infiale neden oldu.

Yine şaşırtmadılar

Konuya ilişkin vatandaşlar tepki gösterirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Akit’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Şaşırmadık. HDP’li Nesimi Aday ‘bin yıllık kiliseyi camiye çevirerek başınız göğe mi erdi’ diye soruyor. Evet, göğe erdi. O konuda sıkıntı yok, toplumun da sıkıntısı yok. Fatih’in emaneti Ayasofya’dan ibadethane olarak yararlanılması güzel. Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için gururluyuz, ülkemize armağan ettiğimiz için gururluyuz, tarihe önemli bir not düştüğümüz kanısındayız. HDP ve diğerleri Ayasofya’dan rahatsız olabilirler, önemli değil. Onlar dün rahatsızdılar, yarın rahatsız olacaklar ama biz yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. HDP ve diğerleri Ayasofya konusunda hazımsızlar. Bu, bizi ilgilendirmiyor hatta bizim doğru istikamette ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Onlar zihinlerine ve kalplerine baksınlar. Onlar bu ülkeye, bu toprağa, bu tarihe ait olup olmadıklarını sorgulasınlar.”

Destici: Akit'e teşekkür ediyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ayasofya’nın İstanbul’un fethinin ardından cami olarak kullanılmaya başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Burası hem İstanbul hem de İslâm dünyası için büyük bir mabet kimliğine bürünmüştür. Fetihten 1934’e kadar cami görevi görmüştür. Tüm dünya, İslâm alemi Ayasofya’yı ibadethane olarak benimsemiştir. Ayasofya, biz Müslümanlar için çok önemlidir. Fatih’in emanetidir. Fatih’in buranın cami olarak kullanılmaya devam etmesi için vasiyeti vardır. Bizim için CHP’den, PKK’nın uzantısı HDP’den gelen Ayasofya karşıtı beyanlar sürpriz değildir. CHP’lilerin, HDP’lilerin siyasetlerinde hatta hayat tarzlarında İslâm yoktur. Müslümanların ibadethanelerine saygı da yoktur. Reddiye, küfür vardır. Bunlar caminin değil de kilisenin yanında durmuşlardır. Türkiye’nin değil de Yunanistan’ın safında yer almışlardır. Bunların milletimizin inancıyla, kültürüyle alakaları yok. Şükür ki zincirler kırılmıştır, Ayasofya ibadete açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak inancımızın, kültürümüzün gereklerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Akit’e de duyarlılığından ötürü teşekkür ediyoruz.”