Keçi boynuzu kürü nasıl yapılır? Gram kadar yeter, vitamin fışkırıyor! Altında yatan faydalarına bakın, belli oldu! Yapın, Şifaya kavuşun

Evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz kürlerden birisi de keçiboynuzu kürü olarak biliniyor Sadece keçiboynuzu ve su kullanarak oldukça kolay bir şekilde keçiboynuzu kürünün hazırlanması mümkündür. Hazırlanan keçiboynuzu kürünün sağladığı birçok faydanın olduğu da biliniyor. Keçiboynuzu kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Keçiboynuzu kürünün tüketilmesinin oldukça fazla faydaları bulunduğu bilinmektedir. Sadece iki malzeme kullanarak basit bir şekilde bu kürü hazırlamanız da mümkün olmaktadır. Hazırladığınız kürü biraz ılıdıktan sonra tüketmeniz gerekmektedir.

Keçi Boynuzu Kürü Tarifi İçin Malzemeler

5-6 adet keçi boynuzu

iki buçuk su bardağı sıcak su

Keçi Boynuzu Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

Keçi boynuzları yıkandıktan sonra küçük parçalara bölünür.

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Sıcak suyun içinde (su kaynamaya başladıktan sonra) 6 dakika daha kaynatılır ve 20 dakika demlenmesi beklenir.

Sabah ve akşam aç karnına içilir. Tam da şu günlerde bağışlık sistemimizi güçlendiren, Ca, demir içeren, kemik erimesine, öksürüğe iyi gelen harika bir içecek.

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ FAYDALARI

Keçiboynuzu kürünün sağladığı çeşitli birçok fayda bulunmaktadır.

Kendinizi yorgun, bitkin ve halsiz hissettiğiniz durumlarda tüketilen keçiboynuzu kürünün enerji artırıcı etkisi bulunduğu söylenebilir.

Öksürük krizlerinin geçirilmesinde oldukça faydalıdır.

Balgam söktürücü bir etkiye sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici, etkili bir antioksidan özelliğine sahip olduğu söylenebilir.

Nefes darlığı ve astım sorunlarının hafifletilmesinde etkilidir.

Düzenli kullanımının cilt sağlığı için fayda sağladığının söylenmesi de mümkündür.

Bağırsaklarda oluşabilecek zararlı bakterilerin de önüne geçtiği bilinmektedir.

Akciğerlerin temizlenmesinde de keçiboynuzu kürünün son derece fayda sağladığını söylemek mümkün olmaktadır.

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ KULLANIMI

Keçiboynuzu kürünün hazırlanmasının ardından tüketilmesi için önce ılımasını beklemek gerekir.

Hazırlanan kürün etki sağlaması için düzenli bir şekilde 1 hafta boyunca tüketilmesi gerekmektedir.

1 hafta boyunca ise keçiboynuzu kürünün her gün taze bir şekilde hazırlanması gerektiğini söylemek mümkün olmaktadır.

1 hafta boyunca kürün kullanılmasının ardından ise ara verilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise tekrar keçiboynuzu kürünün yapılarak uygulanması mümkün olabilmektedir.

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