Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mutlaka yapan... Halıdaki lekelerden kurtulmak kolay! O temizlik tüyosu... Çoğu kişi ilk kez duyacak

Halıdaki lekelerden kurtulmak artık çok kolay bir hal alıyor ve bu yöntemle rahata erin...

Halıya boya dökülmesi gibi ilk anda paniğe neden olan lekelerden uzmanlara göre doğru yöntem uygulandığında tamamen kurtulmak mümkün. İşte çıkmayacağını sandığımız o lekeleri çıkarmanın pratik yolu…

Temizlik uzmanı Samantha Hodges, lekelerin halıdan nasıl çıkarılması gerektiğini adım adım anlattı. Uzmanlara göre lekelerle mücadelede en önemli nokta zamana karşı yarışmak. Lekenin halının liflerine işledikçe temizlenmesi zorlaşıyor. Özellikle yağ bazlı lekeler liflere daha güçlü tutunduğu için mümkün olduğunca hızlı müdahale edilmesi gerekiyor. Su bazlı lekelerde ise daha hızlı yayıldığından lekenin büyümesini önlemek büyük önem taşıyor.

Temizlik sırasında yapılan en büyük hatalardan biri lekeyi ovalamak oluyor. Uzmanlar, lekenin mutlaka tampon hareketlerle temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. Ovalama işlemi leke yapan maddenin halının içine daha fazla işlemesine ve lekenin yayılmasına neden olabiliyor. Bunun yerine temiz bir bez ya da kağıt havlu yardımıyla yukarı doğru emdirilmesi öneriliyor.

Halı türü de kullanılacak yöntemi değiştiriyor. Bazı doğal lifler fazla suya karşı hassas olabiliyor. Özellikle jüt ve sisal gibi malzemeler çok suyla temas ettiğinde zarar görebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, önce küçük ve görünmeyen bir bölgede temizlik ürününü denemeyi tavsiye ediyor.

Uzmanlara göre ilk adım fazla leke yapan maddeyi mümkün olduğunca hızlı şekilde almak. Bunun için kağıt havlu kullanılabiliyor ancak lekeyi yaymamaya dikkat etmek gerekiyor. Ardından lekenin bulunduğu bölgeye az miktarda su uygulanıyor. Amaç, halının içine işleyen lekeyi seyrelterek yüzeye çıkarmak.

Daha sonra birkaç damla bulaşık deterjanı veya hafif bir sabun suyla karıştırılarak lekeye uygulanıyor. Temiz bir bez yardımıyla tampon hareketlerle leke alınmaya çalışılıyor.

Uzmanlar, fazla deterjan kullanımının daha büyük bir temizlik sorununa yol açabileceğini söylüyor. Eğer leke tamamen çıkmazsa halılar için özel üretilmiş profesyonel temizleyiciler kullanılabiliyor. Yağ bazlı maddelerin neden olduğu lekelerde ilk olarak spatula veya plastik bir kazıyıcı yardımıyla fazlasının dikkatlice alınması gerekiyor. Ancak bu işlem sırasında halıya sert şekilde bastırılmaması öneriliyor. Çünkü sert kazıma işlemi lekenin daha da yayılmasına neden olabiliyor.

Fazla boya temizlendikten sonra soğuk suyla karıştırılmış hafif deterjan kullanılıyor. Temiz bir bez yardımıyla boya lekesi tampon hareketlerle siliniyor. Uzmanlar bu aşamada da ovalamaktan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Bazı durumlarda yumuşak bir fırça kullanılabiliyor ancak en güvenli yöntemin bez veya kağıt havlu olduğu belirtiliyor.

