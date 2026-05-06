Uçak camlardaki minik delik farkı... Aslında bakın ne işe yarıyor! Sebebi bakın neymiş!
Uçak camlarında yer alan bu küçük delikler, aslında uçuş için önemli bir göreve sahip ve sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında...
Uçak yolculuklarında pencere kenarında oturan birçok kişi, camlarda bulunan küçücük deliği fark etmeyebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu minik detay, uçuş güvenliği açısından oldukça önemli bir göreve sahip.
Uzman pilotların aktardığı bilgilere göre uçak camları aslında üç katmandan oluşuyor. Dış katman, yüksek basınca ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanırken orta katman koruyucu görev üstleniyor. Katmanlar arasındaki hava boşluğu ise basınç farkı nedeniyle oluşabilecek gerilimi artırabiliyor. İşte camdaki küçük delik de bu noktada devreye giriyor.
Bu delik sayesinde katmanlar arasındaki hava yavaşça dolaşabiliyor ve basınç dengeleniyor. Böylece cam üzerinde oluşabilecek aşırı yük azaltılarak güvenlik sağlanıyor. Uzmanlar, bu sistemin camların içe veya dışa doğru zorlanmasını önlediğini belirtiyor.
Minik deliğin tek görevi güvenlik de değil. Aynı zamanda camlar arasında nem birikmesini önleyerek pencerenin buğulanmasını azaltıyor. Böylece yolcular, uçuş sırasında dışarıdaki manzarayı daha net görebiliyor.
