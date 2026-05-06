Almanya ABD’ye yalvardı: 'Bizi korumanıza ihtiyacımız var'

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde transatlantik bağların kritik önemine dikkati çekerek, "Avrupa'nın Amerikalı ortaklarının korumasına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." dedi.

Steinmeier, İsveç'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Stockholm'de Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Steinmeier, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası değişen güvenlik dengelerini değerlendirdi.

- "Kremlin NATO'daki zayıflıkları izliyor"

Kremlin’in NATO bünyesindeki olası zayıf noktaları ve ABD’nin bölgedeki varlığına ilişkin sinyalleri yakından takip ettiğini belirten Steinmeier, caydırıcılığın önemine dikkati çekti.

Steinmeier, "Rusya'nın, yani Kremlin'in, NATO içindeki zayıflıkları ve ABD'nin geri çekilmesini gözlemlediği bir dönemdeyiz. Caydırıcılığı sürdürmek için bu günlerde yapmamız gereken, ABD’yi NATO’dan çekilmekten vazgeçirmektir." ifadelerini kullandı.

- Transatlantik ilişkilerde kalıcı değişim

Dışişleri Bakanlığı dönemindeki tecrübelerine atıfta bulunarak Avrupa-ABD ilişkilerindeki dönüşüme değinen Steinmeier, şunları kaydetti:

"Almanya'da dışişleri bakanı olarak sekiz yıl geçirdim ve bu süre zarfında Almanya'nın transatlantik ilişkilerinde kalıcı değişiklikler gördüm. Şu an yaşadığımız bu değişimler oldukça basit bir gerçeğe dayanıyor: Avrupa'nın Amerikalı ortaklarının korumasına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu korumaya ihtiyacımız devam edecek ve bu durumun gelecekte de sürmesine hazırlıklı olmalıyız."

- İsveç ile stratejik ortaklık vurgusu

İsveç Başbakanı Kristersson ise Almanya'yı "en yakın ortaklardan ve müttefiklerden biri" olarak tanımlayarak, Steinmeier'i Stockholm'de ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Avrupa'nın rekabet gücü ve inovasyon kapasitesini birlikte güçlendirdiklerini ifade eden Kristersson, "Bölgemizi ve NATO müttefiklerimizi daha güvenli hale getiriyoruz. Ukrayna'ya destek, ülkelerimiz için en önemli önceliklerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

