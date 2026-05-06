  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN füzesinin böyle verdiler! Yeni silah Yunanlıları salladı... Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli Canan Karatay, gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş diyerek açıkladı: Çiğ köfte yapan ceviz koysun! Ezber bozan öneri Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı Uzmanlar gizli tehlikeyi yazdı: Gerçek tablo ortaya çıktı! Yok artık, herkes şaşkına döndü...
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli

Gece yatmadan önce bir kaşık yutun ve sabaha daha dinç kalkarak bu karışımın faydasını görün...

#1
Foto - Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli

Kronikleşen şişkinlik ve kabızlık sorununa ilaç yerine doğal yöntem arayanlar için yeni bir karışımla geldik. Bu karışım gece yatmadan önce sadece bir kaşık tüketildiğinde sabaha kadar bağırsakları tertemiz yapıyor ve sindirimi düzene sokuyor. İşte uzmanların da önerdiği o karışımın detayları...

#2
Foto - Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli

Sindirim sistemi sorunları yaşayanlar için "bağırsak detoksu" artık mutfaktaki iki malzemeyle mümkün hale geliyor. Uzmanlar, gece boyunca vücudun yenilenme sürecine girmesini fırsat bilerek uygulanan doğal yöntemlerin etkisine dikkat çekiyor.

#3
Foto - Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli

Gece yatmadan önce bir kaşık yutulduğunda bağırsakları tertemiz yapıyor denilen zeytinyağı ve limon kürü, hem ödem atıyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor. Peki, bu karışım nasıl hazırlanır ve kimler dikkatli tüketmeli? İşte sabahları şişkinlikten arınmış bir vücutla uyanmanın en pratik yolu...

#4
Foto - Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli

Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve işlenmiş gıdalar, sindirim sistemimizin en büyük düşmanı haline geldi. Şişkinlik, kabızlık ve ödem sorunları yaşam kalitesini düşürürken, çözüm bazen en doğal yöntemlerde gizli olabiliyor. Gece boyunca vücudunuz dinlenirken bağırsaklarınızı nazikçe temizleyen o formül, sabah uyandığınızda kendinizi kuş gibi hafif hissetmenizi sağlıyor.

#5
Foto - Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli

Yüzyıllardır kullanılan bu kadim yöntem, bilimsel olarak da sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle biliniyor. Gece yatmadan önce tüketeceğiniz bir kaşık soğuk sıkım zeytinyağı ve birkaç damla taze limon suyu, bağırsak çeperlerini yumuşatarak biriken atıkların dışarı atılmasını kolaylaştırır.

#6
Foto - Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli

Yağlama Etkisi: Zeytinyağı, bağırsak yolunda kaygan bir zemin oluşturarak dışkının hareketini hızlandırır. Safra Akışını Hızlandırır: Limonun asidik yapısı karaciğeri uyararak safra salgılanmasını artırır, bu da yağların sindirilmesini ve bağırsak temizliğini sağlar. Antioksidan Kalkanı: İçerdiği yüksek E vitamini ve polifenoller sayesinde bağırsaktaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

#7
Foto - Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli

Nasıl Uygulanır? Bir yemek kaşığı kaliteli, sızma zeytinyağına 5-6 damla taze limon sıkın. Gece yatmadan yaklaşık 30 dakika önce yutun. Üzerine bir bardak ılık su içmek etkisini artıracaktır.

#8
Foto - Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli

Önemli Uyarı: Kronik bir rahatsızlığınız, safra kesesi taşınız veya düzenli kullandığınız ilaçlar varsa bu tür kürleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD dünyaya duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda çatışma: Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD dünyaya duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda çatışma: Çok sayıda ölü var

ABD Dışişleri Bakanı Robio: Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 sivil denizci hayatını kaybetti
İsrail'in uykularını kaçırdı! Selçuk Bayraktar'dan 'Muharebe' bombası
Gündem

İsrail'in uykularını kaçırdı! Selçuk Bayraktar'dan 'Muharebe' bombası

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, terör devleti İsrail'in uykularını kaçırmaya devam ediyor. SAHA 2026 kapsamında Baykar'ın ye..
Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!
Gündem

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi..
İslam alimi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!
Dünya

İslam alimi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Çarseda bölgesinde tanınmış İslam alimi Şeyh Muhammed İdris Tarangzai, uğradığı silahlı saldırı..
Şampiyon Amed’e yakışmıyor: Akit yazarından İsrailli futbolcu tepkisi
Gündem

Şampiyon Amed’e yakışmıyor: Akit yazarından İsrailli futbolcu tepkisi

Yeni Akit Yazarı Ahmet Gülümseyen, Süper Lig’e yükselen Amed Spor Faaliyetleri’nin başarısına, kadrosunda bulunan İsrailli futbolcu Dia Saba..
ABD Başkanı Trump çark etti! Özgürlük Projesi'ni durdurdu
Dünya

ABD Başkanı Trump çark etti! Özgürlük Projesi'ni durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine destek sağlamak amacıyla başlatılan Özgürlük Projesi’nin kısa süreliğine durd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23