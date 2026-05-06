Özgür Özel’den 3 eşkıyaya anma: Banka soydu, Türk polisine kurşun sıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 68 kuşağının komünist figürleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Özel’in "tarihin doğru tarafı" olarak nitelediği bu isimlerin geçmişi ise; banka soygunları, polis memurlarına yönelik silahlı saldırılar ve terör eylemleriyle dolu.
Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anma töreninde konuşan Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının "Türkler ile Kürtlerin kardeşliğini savunduğunu" iddia ederek bu ziyareti bir sorumluluk alanı olarak tanımladı. Ancak tarihsel gerçekler, anılan isimlerin "özgürlük kahramanı" maskesi altında yürüttükleri terör faaliyetlerini açıkça ortaya koyuyor.
İŞTE DOĞRU ANLATILMAYAN DENİZ GEZMİŞ: POLİS KATİLİ VE BANKA SOYGUNCUSU!
Sol cenah tarafından "kahramanlaştırılan" Deniz Gezmiş’in icraatları, Türkiye Cumhuriyeti’nin huzur ve güvenliğine kasteden tipik terör eylemlerinden oluşuyor.
İşte o karanlık sicilden bazı detaylar:
- Gezmiş, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nu (THKO) kurarak silahlı mücadele başlattı. Bu yapı, hukuk literatüründe tam anlamıyla bir terör örgütü olarak faaliyet gösterdi.
- Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde nöbet tutan Türk polislerine kurşun sıkarak THKO’nun kuruluşunu ilan etti. Saldırıda yaralanan polislerin yanına örgüt bildirisi bırakıldı.
- 1969 yılında Filistin’e kaçarak FKÖ kamplarında silahlı eğitim aldı ve Türkiye’ye dönerek üniversite işgallerinin ve çatışmaların mimarı oldu.
BANKA SOYGUNU, GASP VE ADAM KAÇIRMA...
Eşkiya yöntemlerini benimseyen Gezmiş ve ekibinin gerçekleştirdiği suçlar listesi bir hayli kabarık:
- İş Bankası’nı silah tehdidiyle soyarak halkın parasına el koydular.
- ODTÜ’de bir görevlinin aracını gasp ettiler, zorla girdikleri bir evde bir astsubayın eşini tabancayla yaraladılar.
- Bir astsubayı ve ABD askerlerini silah zoruyla kaçırarak devlete meydan okudular.