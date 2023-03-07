Zerdeçal çayı nasıl yapılır? Bu gerçekten dünyanın kullandığı, sağlık için en büyük rezervlerinden! İyi geliyor

Çeşitli hastalık ve hastalıklarla savaşmak için doğal bir çare olan zerdeçal, çağlar boyunca en iyi baharatlardan biri olarak saygı görmüştür. Yemeklerinizde zerdeçal kullanmanın yanı sıra zerdeçal çayı yaparak zerdeçalı tüketebilirsiniz. Yemeğinize zerdeçal serpin veya yatıştırıcı bir çayda kullanın; zerdeçal çeşitli şekillerde alınabilir. Soğuk algınlığı, grip veya sadece ruhunuzu yatıştırmak için, hemen bir fincan zerdeçal çayı yapın. Zerdeçal çayı nasıl yapılır:

Zerdeçal Çayı İçin Malzemeler:

2 su bardağı su

½ çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal

½ çay kaşığı kuru zencefil

½ çay kaşığı öğütülmüş tarçın veya 2-3 çubuk tarçın (isteğe bağlı)

10 adet karabiber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı acı biber (isteğe bağlı)

2 poşet bitki çayı (isteğe bağlı)

İsteğe göre;

Bal

Limon Veya Portakal Suyu Sıkın

Süt Veya Alternatif Süt

Şeker Alternatifi

Malzemelerin Hazırlanması

Zerdeçalınızı seçin. Zerdeçal antiviral ve antioksidan özelliklere sahiptir. Öğütülmüş zerdeçal, taze çeşitten daha yaygın olarak bulunur. Bununla birlikte, taze zerdeçal genellikle çiftçi pazarlarında, daha büyük marketlerde, sağlıklı gıda mağazalarında ve Asya pazarlarında bulunabilir.

İsteğe bağlı malzemelerinizi seçin. Zencefil, zerdeçal çayına en yaygın tat ilavesidir. Tarçın başka bir popüler seçenektir. Her ikisi de zerdeçal gibi anti-enflamatuar olarak selamlanır.

İsteğe bağlı malzemeleri hazırlayın. Kurutulmuş baharatların öğütülmesi, daha güçlü tatlarla sonuçlanacaktır.

Zerdeçal Çayını Demlemek

Suyu küçük bir tencerede veya su ısıtıcısında kaynatın.

Zerdeçalı doğrudan kaynayan suya ekleyin. Bu sırada süt dışında isteğe bağlı malzemeleri ekleyin. Poşet bitki çayı kullanıyorsanız henüz eklemeyin.

Isıyı düşük seviyeye indirin ve 10 dakika pişirin. Kaynatma, kaynamadan daha düşük bir sıcaklıkta gerçekleşir. Buradaki süreci gözden geçirin: Nasıl Kaynatılır

Tencereyi ocaktan alın. Bunu dikkatlice yapın. Tava içeriği çok sıcak olacak! Elinizi korumak için fırın eldiveni veya katlanmış bir mutfak havlusu kullanın.

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Zerdeçal Çayının Sevisi

Çayı süzün. Çayı bir kupa veya çaydanlığın içine yerleştirilmiş bir süzgeçten geçirin. Bu, katıların çıkarılmasına ve pürüzsüz bir çay elde edilmesine yardımcı olacaktır.

Limon ve/veya bal ekleyin. Bunu partinin tamamı için yapabilir veya birden fazla porsiyon yapıyorsanız, bireysel içicilerin kendilerininkini eklemesine izin verebilirsiniz.

Sütü veya alternatif sütü ekleyin. Dilerseniz bitki bazlı süt kullanabilirsiniz. Süt, çayın acılığını azaltmaya yardımcı olur.

Zerdeçal Poşet Çay Yapımı

Ekipmanını toplayın. Demlik, su ısıtıcısı ve kupa gibi standart çay demleme ekipmanları hazırlayın.

Çay malzemelerini hazırlayın.

Malzemeleri karıştırın. Tüm malzemeleri küçük kaseye koyun ve birleştirmek için karıştırın.

Çay poşetlerini doldurun. Çay poşeti başına 1 çorba kaşığı içerik karışımı kullanın

Çayı klasik poşet çay demler gibi demleyin.

Çayı hediye edebilirsiniz. Bu ev yapımı çay poşetleri, özellikle diğer çay yapma gereçleriyle birleştirildiğinde harika hediyeler olur.

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