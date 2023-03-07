2023-03-07 18:56:30 Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin
Hem kanı hem damarı temizleyen hem de kanseri önleyen kudret narının faydaları saymakla bitmiyor! Tropikal bir meyve olan kudret narı, adını çok sık duymasakta ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narı adeta hastalıklara kalkan oluyor. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak vücudu temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Peki, kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler…