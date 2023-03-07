Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

KUDRET NARI NASIL KULLANILIR? Kudret narı genellikle iki şekilde tüketilir: zeytinyağı ve bal ile karıştırarak. Yapacağınız bu kürleri, cam kavanoz içinde muhafaza etmeniz gerekmektedir. ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARI: Bir adet kudret narının çekirdeklerini ayıklayarak cam kavanoz içine atın. Sonrasında kavanozun yarısına gelecek şekilde üzerine zeytinyağı ekleyin. Kudret narı, bu şekilde kısa bir süre sonra zeytinyağı için erimeye başlayacaktır. Bu şekilde hazırladığınız kudret narı kürünü, yemeklerden önce bir kaşık yiyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yanıklar ve yaralar içinde merhem gibi faydalanabilirsiniz. BALLI KUDRET NARI: Kudret narının çekirdeklerini ayıkladıktan sonra püre haline gelene kadar iyice ezin. Bu şekilde kavanoz içine koyduktan sonra üzerine yarım kavanoz kadar bal ekleyin. Bu şekilde bir süre bekletin. Sonrasında ise sabahları aç karnına bir kaşık tüketebilirsiniz. KUDRET NARININ ZARARLARI VAR MIDIR? Hamilelik döneminde kudret narının düşük yapma ve kanamaya sebep olma ihtimalleri yüzünden kullanımı tavsiye edilmez. Şekeri ani olarak yükseltebileceği için kudret narını, insülin kullanan hastaların dikkatli olması, eğer kullanacaklarsa bile zeytinyağlı olarak tüketmeleri gerekir. Kudret narı için tavsiye edilen günlük tüketim sadece bir kaşıktır. Fazla tüketilmesi, ishale, mide-bağırsak sorunlarına ve karın ağrısına neden olabilir. Kudret narının kullandığınız ilaçla bir tepkimesi olabileceği için kullanmadan önce doktorunuza başvurun.