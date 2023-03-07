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Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

2023-03-07 18:56:30
Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

Hem kanı hem damarı temizleyen hem de kanseri önleyen kudret narının faydaları saymakla bitmiyor! Tropikal bir meyve olan kudret narı, adını çok sık duymasakta ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narı adeta hastalıklara kalkan oluyor. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak vücudu temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Peki, kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler…

#1
Foto - Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

Günlük tükettiğimiz besinler, kanımızın yapısı, akışkanlığı ve sağlığına dair olumlu veya olumsuz katkılar sağlar. Kandaki zehri dışarı atıyor! Kudret narının bilimsel adı; Momordica charantia’dır. Kabakgiller (Cucurbitaceae) ailesinden olan ve tropik ve subtropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Damar tıkanıklığına iyi gelen besin ve üstelik kalp sağlığını korumanıza yardımcıdır. Faydaları say say bitmez. Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur.

#2
Foto - Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

KUDRET NARI - Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir. Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

#3
Foto - Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz. Kandaki zehri atan ilaç gibi besin... Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz.

#4
Foto - Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

Kandaki mikropları temizleyerek hastalık oluşumunu engelliyor. Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak tanınır. KUDRET NARININ İÇERİĞİ- Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri Cucurbitacin türevleri- @-50 Protein Sabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasit Alkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, Taninler Momordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler

#5
Foto - Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

Damardaki Kandaki zehri atan ilaç gibi besin... KUDRET NARININ FAYDALARI- Kudret narı, yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır, turuncu-sarı meyveler verir. Anavatanı Hindistan olarak kabul edilen kudret narı ile son yıllarda kanser tedavisi için araştırmalar yapılmıştır. SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOĞAL İLACIDIR- Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bu tarz bir rahatsızlığınız var ise günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemenizi uzmanlar tavsiye ediyor.

#6
Foto - Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

Fakat kudret narının bu faydasının uzun sürmesini istiyorsanız en az bir ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlıyor. Bu konuda son zamanlarda yapılmış birçok araştırma var. Konusunda deneyimli birçok uzman kişi, kudret narının kansere karşı çok faydalı bir besin olduğunu dile getiriyor. Amerika'da yayımlanan kanser araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır. Yine bir araştırma sonucunda meme kanserinin nüksetmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye edilmektedir. ANTİBİYOTİK ETKİSİ VAR - Antibiyotik etkisi olan kudret narının içinde bulunan Lutein ve Lycopnene adlı maddeler, tümörün büyümesini önler.

#7
Foto - Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

YANIK TEDAVİSİ İÇİN BİREBİR- Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yanık zamanında kullanabilmek için kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezdikten sonra lapa halinde iken zeytinyağı ekleyerek cam kavanozda muhafaza edin. Bu haliyle bir sene boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR - İçerdiği E vitamini ve proteinler ile kudret narı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek dışarıdan gelecek bakteri, mikrop ve virüslere karşı vücuda koruma sağlar. İLTİHAPLARI GİDERİR- Zeytinyağlı kudret narı kürü, iltihaplı bölgeler için bir doğal merham gibidir. Antienflamatuvar etkisi ile kudret narı, özellikle dolama tabir edilen zor iyileşen iltihaplanmalar için birebirdir. Bu bölgeye zeytinyağlı kudret narını sürüp bekletildiği vakit, zamanlar iltihabın kuruduğu görülür.

#8
Foto - Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

KARACİĞER DOSTUDUR- Kudret narı, karaciğeri destekler. Vücudumuz için çok önemli bir organ olan karaciğerin adeta dostudur kudret narı. Karaciğeri yenileme özelliği olan kudret narını, günlük olarak düzenli tüketimi sayesinde gelecek sorunlara karşı önlem alınmış olur. Bir hastalığınız var ise iyileşmesine yardımcı olacaktır. KANI TEMİZLER- Kudret narının kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, damar ve kandaki toksinleri temizler. ŞEKER HASTALARI İÇİN DOĞAL YARDIMCI- CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR, KORUR- YANIK TEDAVİSİNDE KULLANILIR ROMATİZMA VE VARİSE ÇÖZÜM SAĞLAR- GUATR'I İYİLEŞTİRİR-

#9
Foto - Kandaki zehri atan ilaç gibi besin kudret narı: Bilinmeyen bir özelliğini keşfettiler: Hafızaya iyi gelen süper besin

KUDRET NARI NASIL KULLANILIR? Kudret narı genellikle iki şekilde tüketilir: zeytinyağı ve bal ile karıştırarak. Yapacağınız bu kürleri, cam kavanoz içinde muhafaza etmeniz gerekmektedir. ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARI: Bir adet kudret narının çekirdeklerini ayıklayarak cam kavanoz içine atın. Sonrasında kavanozun yarısına gelecek şekilde üzerine zeytinyağı ekleyin. Kudret narı, bu şekilde kısa bir süre sonra zeytinyağı için erimeye başlayacaktır. Bu şekilde hazırladığınız kudret narı kürünü, yemeklerden önce bir kaşık yiyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yanıklar ve yaralar içinde merhem gibi faydalanabilirsiniz. BALLI KUDRET NARI: Kudret narının çekirdeklerini ayıkladıktan sonra püre haline gelene kadar iyice ezin. Bu şekilde kavanoz içine koyduktan sonra üzerine yarım kavanoz kadar bal ekleyin. Bu şekilde bir süre bekletin. Sonrasında ise sabahları aç karnına bir kaşık tüketebilirsiniz. KUDRET NARININ ZARARLARI VAR MIDIR? Hamilelik döneminde kudret narının düşük yapma ve kanamaya sebep olma ihtimalleri yüzünden kullanımı tavsiye edilmez. Şekeri ani olarak yükseltebileceği için kudret narını, insülin kullanan hastaların dikkatli olması, eğer kullanacaklarsa bile zeytinyağlı olarak tüketmeleri gerekir. Kudret narı için tavsiye edilen günlük tüketim sadece bir kaşıktır. Fazla tüketilmesi, ishale, mide-bağırsak sorunlarına ve karın ağrısına neden olabilir. Kudret narının kullandığınız ilaçla bir tepkimesi olabileceği için kullanmadan önce doktorunuza başvurun.

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