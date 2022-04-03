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Sağlık Zerdeçal bileşiklerinden Covid-19'a karşı ilaç yapılabileğini ispatladılar
Sağlık

Zerdeçal bileşiklerinden Covid-19'a karşı ilaç yapılabileğini ispatladılar

Zonguldak'ta akademisyenler, zerdeçal türevlerinden Covid-19'a karşı ilaç yapılabileceğini ispatlayan bir çalışma gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 21:06:00 - 2022-04-03 21:23:50
Zerdeçal bileşiklerinden Covid-19'a karşı ilaç yapılabileğini ispatladılar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Demir ile Doç. Dr. Hakan Alıcı, Covid-19'a karşı zerdeçal bileşikleri üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Karabük Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Tahtacı'nın da katıldığı bilimsel çalışmalarda zerdeçal bitkisinin çeşitli türevleriyle Covid-19'a karşı ilaç yapılabileceği ortaya çıkarıldı. Gazetecilere çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kadir Demir, “Tasarlamış olduğumuz moleküllerin virüsün enzim yapıları üzerine mevcut ilaçlardan çok daha etkin olabileceğini, özellikle zarf yapısının içerisinde bulunan ve virüsün çoğalmasında aktif rol oynayan enzimler üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu gözlemledik” dedi.

Doç. Dr. Hakan Alıcı ise çalışmada virüsle mücadelede güncel olarak kullanılan ilaçlarla karşılaştırarak Sars-Cov-2 virüsüne karşı yüksek etki gösterebilecek ve güvenilir ilaç olma potansiyeline sahip zerdeçal türevli 22 tane ilaç aktif molekülü öngördüklerini ifade etti. Alıcı, "Bu moleküllerin virüsün hedef enzimleri ile etkileşimlerini bilgisayarlı deneylerle gözlemledik ve viral enzimleri mevcut ilaçlardan daha etkin bir şekilde inhibe ettiğini ispatladık” şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmada zerdeçal bileşiklerinin laboratuvar ortamında kolay ve hızlı şekilde üretilebileceğinin yanı sıra insanlarda herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmadığı da ifade edildi. Öte yandan çalışma uluslararası saygın bir bilim dergisinde yayınlanarak, bilim camiasında da büyük ilgi gördü.

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