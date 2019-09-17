Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlısı tarifi
Zerde nasıl yapılır?Zerde, Osmanlı saray mutfağının özel reçetelerinden biri.Zerde tatlısı, Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa Tekirdağ ve Edirne yörelerine ait geleneksel bir tatlıdır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir. Zerde nasıl yapılır? İşte, zerde tatlısı tarifi...17 Eylül 2019 Salı 21:32
Zerde nasıl yapılır? Zerde, Osmanlı saray mutfağının özel reçetelerinden biri. Zerde tatlısı, Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa Tekirdağ ve Edirne yörelerine ait geleneksel bir tatlıdır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir. Zerde nasıl yapılır? İşte, zerde tatlısı tarifi...
Zerde nasıl yapılır?
Malzemeler
1 çay bardağı kırık pirinç
6-7 su bardağı su (pirinç haşlanınca koyuluğuna göre ekleyin)
1 su bardağı toz şeker
3 tatlı kaşığı nişasta (mısır, buğday ya da patates nişastası fark etmez)
1 çay bardağı su (nişastayı çözdürmek için)
1 çay kaşığı safran (zerdeçal)
1 yemek kaşığı gül suyu
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü (yoksa kuru üzüm olabilir)
Yapılışı
Su ve pirinç bir tencereye alınarak yaşlanmaya bırakılır.
Pirinçler iyice haşlanınca şeker, safran, güldüğü, dolmalık fıstık, kuş üzümü eklenir, biraz kaynatılır.
1 çay bardağı su ile nişasta eritilir ve tencereye eklenir.
2-3 dk daha kaynatılıp kaselere pay edilir. Afiyet olsun.
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