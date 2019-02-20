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Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcimizlerimizden Feenrbahçe, Rus ekiplerinden Zenit' konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Liginde, sarı Lacivertli temsilcimizin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Zenit Petersburg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:50
Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcimizlerimizden Feenrbahçe, Rus ekiplerinden Zenit' konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Liginde, sarı Lacivertli temsilcimizin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Zenit Petersburg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Zenit Fenerbahçe sakat ve cezalı futbolcular

Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, Serdar AzizTolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Roberto Soldado, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar.

Zenit'te ise Emanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Zenit Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Zenit: Lunev, Rakitskyi, Anyukov, Ivanovic, Nabiullin, Hernani, Smolnikov, Mak, Marchisio, Driussi, Dzyuba

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif, Valbuena, Slimani

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:50
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