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Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Rusya’da karşılacağı Zenit, maç biletlerini satışa çıkardı. Peki, Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:54
Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Rusya’da karşılacağı Zenit, maç biletlerini satışa çıkardı. Peki, Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda Fenerbahçeilk maçta rakibi olan Zenit'i sahasında 1-0 mağlup etmişti. 21 Şubat’ta Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan rövanş maçı için Zenit kulübü maç için biletleri satışa çıkardı. Satışa çıkan biletlerin ilk gününde 12 binden fazla bilet satıldı. En ucuzu 500, en pahalısı 12 bin ruble olan maç biletleri Zenit kulübünün resmi internet sitesinden satılıyor. Toplam 64 bin kişilik stadyumda oynanacak olan müsabakaya mavi-beyazlı taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi beklenirken ilk gün satışlarının 12 bini geçmesi bunun en iyi göstergesi oldu. 21 Şubat’ta Petersburg’ta oynanacak olan müsabakanın başlama saati 20.55 olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:54
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