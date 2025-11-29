Zenginlerin uzun yaşam için tercihi: Plazmaferezle sağlığını koruyor, 160 kilo verdi

ABD’nin Phoenix kentinde radyo sunuculuğu yapan Johnjay Van Es, babasının 66 yaşında geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık ve yaşlanma risklerini azaltmak için kapsamlı önlemler almaya başladı. Morbid obeziteden kurtulan Van Es, yaklaşık 160 kilo vererek vücut yağ oranını yüzde 12’ye düşürdü.

Aynı zamanda uluslararası biohacking yöntemleriyle sağlığını desteklemeye başladı. Kök hücre tedavilerinden plazmaferez seanslarına kadar yılda 100 bin doları aşan harcamalar, Van Es’in kalp sağlığını koruma ve yaşam süresini uzatma hedefinin bir parçası.

PLAZMAFEREZ: YENİ SAĞLIK TRENDİ

Van Es’in son ilgisi, 7 bin 500 dolarlık plazmaferez yöntemi. Bu tedavi, kandaki zararlı maddelerin, otoantikorların veya toksinlerin ayrıştırılması ve yerine sağlıklı sıvının verilmesini kapsıyor. Plazmaferez, otoimmün hastalıklar, bazı kanser türleri, kan hastalıkları ve kolesterol yüksekliği için kullanılan bir yöntem. Ancak sağlıklı kişilerde yaşlanmayı yavaşlatma etkisi henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

İŞLEYİŞİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Plazmaferez, iki IV hattı kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bir hat kanı filtreleyen makineye yönlendiriyor; diğer hat ise kırmızı ve beyaz kan hücreleri ile trombositleri ve yerine konan albumin gibi protein bakımından zengin sıvıyı geri veriyor. Seanslar genellikle iki ila üç saat sürüyor ve yılda iki kez yapılması öneriliyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Almanya’daki bir klinikte yılda 10 bin apheresis tedavisi gerçekleştiriliyor. Araştırmalar, yöntemin yaşa bağlı proteinleri azaltabileceğini, kolesterol ve diğer lipidleri düşürebileceğini, ağır metaller ve mikroplastiklerin temizlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak geniş çaplı çalışmalarla etkinliği henüz kanıtlanmış değil.

VAN ES’İN BİOHACKİNG RUTİNİ

Van Es, evindeki spor salonunda düzenli egzersiz yapıyor, meditasyon ve sıcak-soğuk terapileri uyguluyor, kırmızı ışık terapisi ve oksijen desteği alıyor, vitamin ve takviyeler kullanıyor. Yılda bir veya iki kez kök hücre ve doğal öldürücü hücre tedavileri yaptırıyor.

Plazmaferez sonrasında kendisini genel olarak iyi hissettiğini belirten Van Es, uygulamanın atardamar kalsifikasyonunu azaltıp azaltmadığını henüz net olarak bilemediğini ifade ediyor.