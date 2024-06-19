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Aktüel Zengin olmayan yaşadı! Aşırı para bakın neye sebep oluyor...
Aktüel

Zengin olmayan yaşadı! Aşırı para bakın neye sebep oluyor...

Yeniakit Publisher
2024-06-19 13:23:00 -
Zengin olmayan yaşadı! Aşırı para bakın neye sebep oluyor...

Yapılan araştırmalar, zengin insanların genetik olarak daha fazla kanser riskine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Yeni araştırma, zengin insanların düşük gelirlilere göre genetik kanser riskine daha yatkın olduğunu ortaya koydu.

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde yapılan çalışma, sosyo-ekonomik durum ile kanser arasındaki ilişkiyi inceledi.

Zenginlerin kanser riski fazla

Maddi durumu iyi olan bireylerin meme, prostat ve diğer kanser türleri için yüksek genetik risk taşıdığını gösterdi.

Uzmanlar, dar gelirli grupların ise genetik olarak diyabet, depresyon, alkolizm ve akciğer kanserine daha duyarlı olduğunu belirtti.

Dr. Hagenbeek, "Poligenik skorların hastalık riski üzerinde etkisi olduğunun anlaşılması, daha fazla katmanlı tarama protokollerine olanak sağlayabilir. Örneğin, gelecekte meme kanseri tarama protokolleri, yüksek genetik riske sahip ve yüksek eğitimli kadınların, düşük genetik riske sahip veya daha az eğitimli kadınlara göre daha erken veya daha sık tarama alacakları şekilde uyarlanabilir." diye konuştu.
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