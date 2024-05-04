  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni tasarruf tedbirleri açıklandı

Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı

Sarıgül'den çarpıcı açıklamalar! Bu görüşme onun isteği ile oldu

Rusya ve Çin'e karşı geliştirdiler! ABD'nin sır gibi sakladığı proje

7 tanesini daha aldılar! Gezicilerin ‘Koç’u büyümeye doymuyor

Sırrını Türk mühendisler keşfetti! Dünyada sadece 5 ülke yapabiliyor

Aylar sonra bir ilk! Otomotiv pazarında ibre tersine döndü

Viyana’da icat edildi Adı 'Mekanik Türk!' Sırrını kimse çözemedi, Avrupa'yı kasıp kavurdu
Medya Zengin içerik dopdolu bir ekran! Akit TV artık Digiturk 69. kanalda
Medya

Zengin içerik dopdolu bir ekran! Akit TV artık Digiturk 69. kanalda

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:44:00 -
Zengin içerik dopdolu bir ekran! Akit TV artık Digiturk 69. kanalda

‘Milletçe İzliyoruz’ sloganıyla 2015 yılında yayın hayatına başlayan ‘Türkiye’nin Cesur Televizyonu’ Akit TV, artık Digiturk yayın platformunda da yerini aldı.

Akit Medya Grubuna 9 yıl önce katılan ve başarı grafiğini hızla yükselten Akit TV, daha geniş kitlelere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile haber kanalı formatıyla yayın akışını değiştiren Akit TV, D-Smart, Tivibu, Kablo Tv ve Turkcell Tv’nin ardından, şimdi de Digiturk 69. Kanal ile izleyicisiyle buluşmaya başladı.

ZENGİN İÇERİK, DOP DOLU BİR EKRAN

Haber, Gündem, siyaset, tarih, ekonomi, aile ve sağlık dahil zengin formatı ile adından söz ettiren Akit TV; yine spor, eğitim, yaşam ve son dakika haberleri ile de izleyicilere dolu dolu bir içerik sunuyor. Digiturk Platform aboneleri de artık 69. Kanalda Akit TV’yi izleme imkanı bulacak.

Siz de abone olup takip edebilirsiniz! Akit TV canlı yayını artık Yotube'da
Siz de abone olup takip edebilirsiniz! Akit TV canlı yayını artık Yotube'da

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siz de abone olup takip edebilirsiniz! Akit TV canlı yayını artık Yotube'da

Akit TV’ye bir ödül daha
Akit TV’ye bir ödül daha

Aktüel

Akit TV’ye bir ödül daha

Mustafa Ilıcalı Akit TV’de açıkladı! Karamollaoğlu'nun adaylık kararı belli oldu
Mustafa Ilıcalı Akit TV’de açıkladı! Karamollaoğlu'nun adaylık kararı belli oldu

Siyaset

Mustafa Ilıcalı Akit TV’de açıkladı! Karamollaoğlu'nun adaylık kararı belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23