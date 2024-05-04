Zengin içerik dopdolu bir ekran! Akit TV artık Digiturk 69. kanalda

Akit Medya Grubuna 9 yıl önce katılan ve başarı grafiğini hızla yükselten Akit TV, daha geniş kitlelere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile haber kanalı formatıyla yayın akışını değiştiren Akit TV, D-Smart, Tivibu, Kablo Tv ve Turkcell Tv’nin ardından, şimdi de Digiturk 69. Kanal ile izleyicisiyle buluşmaya başladı.

ZENGİN İÇERİK, DOP DOLU BİR EKRAN

Haber, Gündem, siyaset, tarih, ekonomi, aile ve sağlık dahil zengin formatı ile adından söz ettiren Akit TV; yine spor, eğitim, yaşam ve son dakika haberleri ile de izleyicilere dolu dolu bir içerik sunuyor. Digiturk Platform aboneleri de artık 69. Kanalda Akit TV’yi izleme imkanı bulacak.