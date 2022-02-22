Zencefilli yoğurt kürü: Günde yarım kilo verdiren kür tarifi

Göbek Çevresindeki gereksiz ve aşırı fazla kilolarınızdan bir türlü kurtulmayı başaramıyorsanız spor eğitmeni Kahraman Dikmen önerdiği yoğurtlu baharat kürü olan göbek eritme kürü mucizesini mutlaka denemelisiniz. Güzellik ve inceltici bir kür olarak kullanılan yoğurt ve baharatlar ile hazırlayacağınız bu kür sayesinde göbek yağlarınızdan hızlı bir şekilde kurtulacaksınız. Göbek ve basen eritme formülü tarifini, Bu kürü kullananlar kısa sürede kilo verdiler.

Zencefilli yoğurt kürü tarifi

Malzemeler:

Her biri eşit gramda olacak şekilde, örneğin hepsinden yirmişer gram toz tarçın, toz zencefil ve toz zerdeçal alın.

Zencefil yoğurt kürü nasıl yapılır?

Bu baharatları cam kavanoz içinde iyice karıştırın, kapağını kapatın. Gece uyumadan üç saat önce bir kaseye 250 gram yani yaklaşık bir su bardağı yoğurdu alın. Yoğurt tam yağlı, ev yapımı yarım yağlı olabilir; hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Yoğurdun içine, cam kavanozdaki baharat karışımından bir tatlı kaşığı ekleyip iyice karıştırın.

Tarçın, zerdeçal ve zencefil eklediğiniz yoğurdu yiyin ve uyuyana bir litre kadar su için. Göbek eritme karışımını uygulayacağınız gün, bir saat boyunca tempolu yürüyüş yapın ve karın eriten egzersizleri 15 dakika yapın ki vücudunuzu yağ yakmak için uyarın.Sabah uyandığınızda karnınızda incelme olduğunu, göbeğinizin erimeye başladığını göreceksiniz. Zencefilli yoğurdun tadı ilk başta hoşunuza gitmeyebilir ama sabah uyandığınızda daha sıkı bir karın görmek daha çok hoşunuza gidecektir.

Göbek eritme formülü hakkında ipuçları ve önmeli bilgiler

Göbek eritmek formülünü haftada 2 kez uygulayacaksınız; daha fazlasını yapmayın ki vücudunuz buna alışıp yağ yakmayı durdurmasın. Ayrıca, zencefil çok etkili bir baharattır; fazlası yan etkilere sebep olabilir. Bu yüzden sakın, bir an önce göbeğim gitsin diye her gün zencefilli yoğurt kürü yemeyin; hiçbir işe yaramaz ve yan etkilere sebep olur.

Eğer oldukça büyük bir göbeğiniz veya basenleriniz varsa kürü tekrarlayın, basen veya göbeğiniz eriyene kadar her hafta yapın.Yoğurt kürü sayesinde vücutta eriyen yağın dışarı atılması için, sizi bol bol idrara çıkaracak kadar su için.

Ama günlük toplamda 2 litre su mutlaka için. Bu arada ‘aman ben nasılsa yağ yakma garantili karışımı yiyorum. Canımın istediği her zararlı şeyi yiyeyim’ gibi bir düşünce aklınızda geçiyor olabilir ama sakın bunu yapmayın.

Şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalar tamamen yasak!

Böylesi mi daha iyi yoksa zencefilli yoğurt kürü yiyip, yürüyüş yapıp o göbekten, yağlardan kurtulmak mı? Sizin bedeniniz, sizin kararınız, sizin mutluluğunuz!

Biz sizin yerinizde olsa göbeksiz, basensiz, yağsız bir hayatı tercih ederdik ki zaten ediyoruz ve çok mutluyuz. Uzman doktorunuz ve Diyetisyeninize mutlaka danışarak yapmanızı, diyetler ve zayıflama kürlerinin kişiye özel olduğunu hatırlatmak isteriz.