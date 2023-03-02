Zencefil zerdeçal yoğurt tarçın ile zayıflama diyeti! Uzmanı paylaşım yaptı: Kiloları resmen sildi, alt üst etti

Yapılan araştırmalar sonucu yağsız yoğurt günlük beslenme programına eklendiğinde göbek bölgesinde bulunan yağları hızlı bir şekilde yakıyor. Sağlığımız için yoğurt tüketimine elbette önem vermeliyiz. Bunun yanı sıra yoğurdun yağ yakıcı özelliğe de sahip olması nedeniyle, fazla kilolarımızdan kurtulmamız konusunda bizlere yardımcı oluyor. İçerisinde bulunan proteinler ile birlikte ayrıca kemiklerimiz için de oldukça faydalı.

Homeopat, ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, zerdeçalın, anavatanının Hindistan olduğunu belirterek, "Asya ülkelerinde neredeyse bütün yemeklerde kullanılan bir bitki köküdür. Etken maddesi 'curcumin'dir. Curcumin, vücudu kansere karşı korur, metabolizmayı hızlandırır ve yağların yakılmasını sağlar. Hazmı kolaylaştırarak, kilo vermeye yardımcı olur" diye konuştu.

Karaciğeri temizliyor, alzheımer'dan koruyor

Zerdeçalın birçok hastalığa büyük faydası olduğunu belirten Dr. Özcan, "Yapılan araştırmalara göre Asya ülkelerinde özellikle Hindistan'da Alzheimer ve karaciğer kaynaklı kanserlere az rastlanmış çalışmalar sonucunda nedeninin zerdeçal olduğu öğrenilmiş. Zerdeçal karaciğeri temizler, Alzheimer'dan özellikle de kanserden korur. Curcumin metabolizmayı hızlandırıyor, zerdeçal bütün faydalarını ondan alır" dedi.

Depresyona girmeden kilo verdiriyor

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Zerdeçalın mucizevi bir bitki olduğunu söyleyen Dr. Özcan, "2014 yılında Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. Aşırı kilo problemi olan hastalar zerdeçalı güvenle kullanabilir. Zerdeçalın içinde mutluluk hormonu serotonin var. O yüzden zerdeçalla zayıflarken aynı zamanda mutlu olursunuz, depresyona da girmezsiniz. Çünkü zerdeçal depresyon rahatsızlıklarında da takviye ilaç olarak da kullanılıyor. Mutluluk veriyor, mucizevi bir bitki. Depresyona girmeden, mutlu bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kilo vermek için 3 hafta kullanın

Zerdeçalı ilaç olarak en fazla 2 ay, kilo vermek içinse 3 hafta kullanmak gerektiğini belirten Dr. Özcan, "Zerdeçal çiğ olarak da tüketilebilir ama pişmiş halde tüketilirse emilimi daha çok olur. Zerdeçalın yanında emilimini artıracak bazı baharatlar var karabiber,zencefil gibi bunlarla birlikte yemeklere katılırsa emilimi yüzde yüze kadar ulaşır" dedi.

Kilo verdiren zerdeçallı yoğurt kürü

Kilo vermeye ve rahat uyumaya yardımcı olacak tarif de veren Dr. Özcan, "Zayıflamak isteyenler 3 hafta boyunca her akşam 200 gram süzme köy yoğurduna bir çay kaşığı zencefil, tarçın ve bir tatlı kaşığı zerdeçal ilave edip, karıştırarak 5 dakika beklettikten sonra tüketsinler. Bu karışım ertesi gün tokluk hissi verir, metabolizmayı hızlandırır ve rahat uyumaya yardımcı olur. Yani uyurken de zayıflamaya devam edersiniz" diye konuştu.

Günde bir tatlı kaşığı tüketin, fazlası tansiyon yükseltir

Zerdeçalın günlük kullanımının 1 tatlı kaşığı kadar olması gerektiğini dile getiren Dr. Özcan, "Bunu üçe bölmemiz gerekiyor, yani sabah, öğlen ve akşam bir çay kaşığı oranında tüketmeliyiz. Direk zerdeçalı ağzımıza da atabiliriz buruk bir tadı vardır ama asıl faydası oradan gelir. Curcumin çok kıymetli, hem rengini, hem tadını kazandırıyor. Tencere yemeklerine bir çay kaşığı zerdeçal koymak lazım, daha fazla değil. Fazla kullanılırsa tansiyon yükseltir, mideye rahatsızlık verebilir. Hamileler de aşırı tüketimden kaçınmalıdır. Günde 3 öğün zerdeçal kullanılacaksa üzerine çok sıcak bitki çayı içilirse zencefil, rezene çayı gibi o da emilimini artırır" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda bu zayıflama kürü zencefil ve zerdeçal da içerdiğinden hızlı kilo verme yöntemleri arasında sıkça tercih ediliyor. Zencefil de göbek yağlarını eritme konusunda başarılı bir baharat. Zerdeçal ise hazmı kolaylaştırarak vücutta biriken ödemin atılmasını sağlıyor. Zayıflama karışımına tarçın da ekleyerek, vücudun tatlı ihtiyacı karşılandığı gibi aynı zamanda tok tutucu etkisi de önemli bir rol oynuyor. Hal böyle olunca da yoğurtlu kürü deneyen herkes, düzenli bir şekilde kullanarak fazla kilolarından kurtuluyor. Şimdi hep birlikte zencefil ve zerdeçal ile yapılan zayıflama kürü nasıl yapılıyor, ona bir göz atalım.

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı zencefil tozu

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

4-5 çorba kaşığı yağsız yoğurt

1 çay kaşığı zeytinyağ

Tüm malzemeleri bir kase içerisine alarak karıştırıyoruz. Her öğünden önce olmak üzere günde 3 defa bir kase tüketiyoruz. Ayrıca öğünlerden en az 1 saat önce aç karnına tüketmeye özen gösteriyoruz. Zayıflama diyetini haftanın 3 günü uygulamanız yeterli.

Zencefil zerdeçal yoğurt tarçın ile zayıflama diyeti

Bu zayıflama diyeti bilinen ve en çok kullanılan yağ yakıcı kürler arasında yer alıyor. İçerisinde bulunan her bir malzeme kendi başına bile kilo verme konusunda oldukça etkili. Üstelik tüm bu malzemeler herkesin evinde kolaylıkla bulunan malzemeler…

Yapılan araştırmalar sonucu yağsız yoğurt günlük beslenme programına eklendiğinde göbek bölgesinde bulunan yağları hızlı bir şekilde yakıyor. Sağlığımız için yoğurt tüketimine elbette önem vermeliyiz. Bunun yanı sıra yoğurdun yağ yakıcı özelliğe de sahip olması nedeniyle, fazla kilolarımızdan kurtulmamız konusunda bizlere yardımcı oluyor. İçerisinde bulunan proteinler ile birlikte ayrıca kemiklerimiz için de oldukça faydalı.

Aynı zamanda bu zayıflama kürü zencefil ve zerdeçal da içerdiğinden hızlı kilo verme yöntemleri arasında sıkça tercih ediliyor. Zencefil de göbek yağlarını eritme konusunda başarılı bir baharat. Zerdeçal ise hazmı kolaylaştırarak vücutta biriken ödemin atılmasını sağlıyor. Zayıflama karışımına tarçın da ekleyerek, vücudun tatlı ihtiyacı karşılandığı gibi aynı zamanda tok tutucu etkisi de önemli bir rol oynuyor. Hal böyle olunca da yoğurtlu kürü deneyen herkes, düzenli bir şekilde kullanarak fazla kilolarından kurtuluyor. Aynı zamanda bu zayıflama kürü zencefil ve zerdeçal da içerdiğinden hızlı kilo verme yöntemleri arasında sıkça tercih ediliyor. Zencefil de göbek yağlarını eritme konusunda başarılı bir baharat. Zerdeçal ise hazmı kolaylaştırarak vücutta biriken ödemin atılmasını sağlıyor. Zayıflama karışımına tarçın da ekleyerek, vücudun tatlı ihtiyacı karşılandığı gibi aynı zamanda tok tutucu etkisi de önemli bir rol oynuyor. Hal böyle olunca da yoğurtlu kürü deneyen herkes, düzenli bir şekilde kullanarak fazla kilolarından kurtuluyor.