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Dünya Zelensky'den savaşı bitirmek için 10 şart
Dünya

Zelensky'den savaşı bitirmek için 10 şart

G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'ya savaşı bitirmek için 10 şart sundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 17:05:00 -
Zelensky'den savaşı bitirmek için 10 şart

Endonezya’nın Bali Adası'nda devam eden G20 Zirvesi'nde liderlere seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, konuşmasının ardından Telegram hesabından konuşmasının bir özetini ‘barış’ için gerekli ‘formül’ olarak paylaştı.

Zelensky, Rusya’ya çağrıda bulunarak “Rusya sözde bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemlerle kanıtlasın.” dedi.

‘Minsk-3 olmayacak’

Barışla anlaşmasıyla ilgili Rusya’nın güçlerini tekrar toparlamasına izin vermeyeceklerini ifade eden Zelensky, “Rusya'nın imzaladıktan hemen sonra ihlal edeceği Minsk-3 olmayacak.” dedi.

Zelensky açıklamasına şunları kaydetti:

Ukrayna'nın önerileri

“1- Radyasyon ve nükleer güvenlik.

2- Gıda güvenliği.

3- Enerji güvenliği.

4- Tüm mahkumların ve sınır dışı edilen kişilerin serbest bırakılması.

5- BM Antlaşması'nın uygulanması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve dünya düzeninin restorasyonu.

6- Rus birliklerinin geri çekilmesi ve düşmanlıkların durdurulması.

7- Adaletin restorasyonu.

8- Çevre üzerinde yıkıcı etkiye karşı mücadele.

9- Gerginliğin önlenmesi.

10- Savaşın sona erdiğinin teyidi.”

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Yorumlar

YA RABBİ

biz inşallah ukrayna.nın hep yanında olacağız.... 

Midyatlı

sen hiç bir karar verme yetkiye sahip eğilsin senın ipin abd nın elinde sen bır vatan hainisin ulan sen kim natoya girme kim güzelim devleti yok ettin ahmak palyaço seni.
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