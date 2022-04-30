Zelensky'den müzakere açıklaması: Yüksek risk var

Rusya ile Ukrayna arasındaki zorlu savaş süreci devam ederken, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky Polonyalı gazetecilerle bir araya geldi.

Vladimir Zelensky, savaşa dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.

ki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelensky, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.

AA'nın haberine göre Zelensky, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelensky, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.