Zelensky'den ABD'ye teşekkür

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

Çatışmalarda 1 yıl geride kalmak üzereyken Batı, Ukrayna'ya yönelik yardımlarını artırdı.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı vereceklerini duyurdu.

Biden'ın açıklaması sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD'ye teşekkürlerini iletti.

"Zafere giden yolda önemli bir adım"

Zelensky şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Joe Biden’a Ukrayna’ya Abrams tanklarını sağlama yönündeki güçlü iradesi için teşekkür ederim. Desteği için ABD halkına minnettarız! Zafere giden yolda önemli bir adım. Bugün özgür dünya, Ukrayna’yı özgürleştirmek için daha önce hiç olmadığı kadar ortak bir amaç için birleşmiştir"