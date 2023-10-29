Zelensky Dağıstan halkının yahudilere tepkisini hedef aldı: Dehşet verici!

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yahudi yolcuların ülkeye alınmaması ve uçağın geri gönderilmesi için eylem düzenledi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve durum normalleşene kadar kapalı kalacağını duyurdu.

İsrail’den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Dağıstanlıların yahudilere tepkisini İsrail destekçisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hedef aldı. Zelensky olayı, “Dağıstan’da yahudilere karşı yapılanlar dehşet verici.” sözleriyle değerlendirdi.