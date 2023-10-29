  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı’dan şok itiraf! O gerçeği duyurdu, ağızlar bir karış açık kaldı

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Gazze'deki son bilanço açıklandı...

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Lukaşenko: Türkiye güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak!

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Dünya Zelensky Dağıstan halkının yahudilere tepkisini hedef aldı: Dehşet verici!
Dünya

Zelensky Dağıstan halkının yahudilere tepkisini hedef aldı: Dehşet verici!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 23:44:00 - 2023-10-29 23:53:43

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi. Dağıstanlılar, Tel Aviv'den gelen uçaktaki yahudilerin ülkeye alınmaması için havalimanını basarken, çıkan olaylar nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yahudi yolcuların ülkeye alınmaması ve uçağın geri gönderilmesi için eylem düzenledi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve durum normalleşene kadar kapalı kalacağını duyurdu.

İsrail’den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Dağıstanlıların yahudilere tepkisini İsrail destekçisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hedef aldı. Zelensky olayı, “Dağıstan’da yahudilere karşı yapılanlar dehşet verici.” sözleriyle değerlendirdi.

Yahudi Zelensky, hahamlarla buluşup İşgalci İsrail’den daha fazla destek istedi
Yahudi Zelensky, hahamlarla buluşup İşgalci İsrail’den daha fazla destek istedi

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yahudi Zelensky, hahamlarla buluşup İşgalci İsrail’den daha fazla destek istedi

Bu toplarla Rusya'yı vuramazsın ey Zelensky! Ukrayna ordusunun sözcüsü LGBT'li çıktı
Bu toplarla Rusya'yı vuramazsın ey Zelensky! Ukrayna ordusunun sözcüsü LGBT'li çıktı

Dünya

Bu toplarla Rusya'yı vuramazsın ey Zelensky! Ukrayna ordusunun sözcüsü LGBT'li çıktı

Ukrayna’ya var Gazze’ye yok
Ukrayna’ya var Gazze’ye yok

Gündem

Ukrayna’ya var Gazze’ye yok

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi
Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

Gündem

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23