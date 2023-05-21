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Dünya Zelenskiy’nin Arap Birliği şovu
Dünya

Zelenskiy’nin Arap Birliği şovu

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:49:00 -
Zelenskiy’nin Arap Birliği şovu

Rusya’nın destekçisi Esed’in 12 yıl sonra geri alındığı Arap Birliği’nin Cidde’deki zirvesine Fransız uçağıyla giden Ukrayna lideri, “Topraklarımızı almak için savaşmayı sürdüreceğiz” derken destek istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sürpriz bir şekilde 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi’ne katılmak için, Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitti. Suriye rejiminin lideri Beşşar Esed’in 12 yıl aradan sonra ilk kez yer aldığı Arap Birliği Zirvesi’ne Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de katıldı. Rusya’nın destekçi olan ve işgal edilen topraklarının Moskova’ya ilhakını tanıyan Esed’in bulunduğu ortamda konuşan Zelenskiy, “Savaşmayı Ukraynalılar seçmedi. Biz başka bir ülkeye saldırmadık. Teslim olmayacağız ve hiçbir yabancı işgalciye boyun eğmeyeceğiz. Topraklarımızı geri almak için savaşmayı sürdüreceğiz” derken destek istedi.
İngiliz basınına göre Cidde’den Japonya’daki G7 Zirvesi’ne yine Fransız hükümet uçağıyla gidecek olan Zelensky’nin AB Zirvesine katılmasının asıl nedeni, Arap devletlerinin Ukrayna ile iyi ilişkiler sürdürürken Rusya ile de yakınlaşmasına karşı önlemek. Özellikle Mısır ve BAE’nin Moskova ile yakın ve yüksek ticari ilişkier kurmasına karşı Zelenskiy’nin temaslarda bulunduğu belirtildi.

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