Adana'da akılalmaz vurgun olayı: 2 milyonu kapıp kaçtılar!
Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadının 2 milyon lirasını dolandıran şüpheliler, polisin 4 aylık bir takibinin ardından yakayı ele verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadının 2 milyon lirasını dolandıran şüpheliler, polisin 4 aylık bir takibinin ardından yakayı ele verdi.
28 Temmuz'da Adana'da Fattum El M.'yi telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı. Mağdura cep telefonundan bir kimlik fotoğrafı gönderen şüpheli, kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu ancak fotoğraftaki kişinin başka biri olduğunu ileri sürdü. Bu kimlikle telefon hatları çıkarıldığını ve dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını iddia ederek kadını korkuttu. Şüpheli, yürütüldüğünü söylediği operasyon kapsamında evdeki altın ve değerli eşyaların fotoğraflarını, ayrıca su faturasını göndermesini istedi. Söylenenlere inanan Fattum El M., istenen görüntüleri paylaştı. Şüphelilerin su faturası üzerinden kadının ev adresini tespit ettiği belirlendi. Bir süre sonra yeniden aranan kadına, operasyon gereği altınlarına geçici olarak el konulacağı, eşyaları almaya gelecek kişiye teslim etmesi gerektiği ve işlemler tamamlanınca geri verileceği söylendi.
ALTINLARI ALMAK İÇİN KIYAFET DEĞİŞTİRDİ Şüphelilerden Tuğba G. (32), mağdurun evine giderek 6 bilezik, 2 yüzük, küpe ve bin 800 doları teslim aldı. Yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alan şüpheli olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Fattum El M., polise başvurdu.
BİNLERCE SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ Şüphelilerin kimliklerini ve bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürütüldü. Bu süreçte KGYS ve güvenlik kameralarına ait binlerce saatlik görüntü tek tek incelendi. Çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen Tuğba G., İsmail B. (3), Ali Ş. (29) ile dolandırıcılıkta kullanılan telefon hattının sahibi E.C. (32) tespit edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Tuğba G.'nin olay günü dikkat çekmemek ve yakalanmamak amacıyla birkaç kez kıyafet değiştirdiğini, farklı kılıklara girerek hareket ettiğini de belirledi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Adana merkezli Gaziantep ve Kilis'te operasyon düzenlendi. Tuğba G. Kilis'te, diğer şüpheliler ise Gaziantep'te yakalanarak Adana'ya getirildi. Emniyetteki ifadelerinde Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş., olayın azmettiricilerinin Mustafa T. (36) ile İbrahim G. (28) olduğunu öne sürdü. Şüpheliler, mağdurdan aldıkları altınları bu kişilere teslim ettiklerini de itiraf etti.
Yapılan incelemede Mustafa T.'nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlenirken, İbrahim G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş. tutuklandı. Dolandırıcılıkta kullanılan hattın sahibi E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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