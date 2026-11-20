28 Temmuz'da Adana'da Fattum El M.'yi telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı. Mağdura cep telefonundan bir kimlik fotoğrafı gönderen şüpheli, kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu ancak fotoğraftaki kişinin başka biri olduğunu ileri sürdü. Bu kimlikle telefon hatları çıkarıldığını ve dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını iddia ederek kadını korkuttu. Şüpheli, yürütüldüğünü söylediği operasyon kapsamında evdeki altın ve değerli eşyaların fotoğraflarını, ayrıca su faturasını göndermesini istedi. Söylenenlere inanan Fattum El M., istenen görüntüleri paylaştı. Şüphelilerin su faturası üzerinden kadının ev adresini tespit ettiği belirlendi. Bir süre sonra yeniden aranan kadına, operasyon gereği altınlarına geçici olarak el konulacağı, eşyaları almaya gelecek kişiye teslim etmesi gerektiği ve işlemler tamamlanınca geri verileceği söylendi.