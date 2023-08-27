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Dünya Zelenskiy'den tartışma çıkaran savaş sözleri! İsrail'i örnek verdi
Dünya

Zelenskiy'den tartışma çıkaran savaş sözleri! İsrail'i örnek verdi

Yeniakit Publisher
2023-08-27 22:32:00 -
Zelenskiy'den tartışma çıkaran savaş sözleri! İsrail'i örnek verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'İnsanlarımızı kaybetmezsek uzun süre savaşmaya hazırız' diyerek İsrail'i örnek verdi.

Zelenskiy, Ukrayna’daki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Zelenskiy, “İnsanlarımızı kaybetmezsek uzun süre savaşmaya hazırız. Kayıpları en aza indirmemiz lazım. Mesela İsrail gibi. Böyle yaşayabilmek mümkün.” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın yalnızca Haziran ve Temmuz aylarında 43 binden fazla asker, 26 uçak ve 25 Leopard tankı dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin silah parçasını kaybettiğini açıklamıştı.

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