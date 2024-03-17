Zelenskiy'den Putin'in seçim zaferine ilk yorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'daki seçimleri rakiplerine büyük fark atarak kazanan Putin'in zaferine ilişkin ilk açıklamada bulundu.
Rusya’da 15 Mart tarihinde başlayan devlet başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi TSİ 20.00’de sona erdi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 74,22 olduğu belirtildi. Oyların yüzde 24.4’ünün sayıldığını aktaran Komisyon, Vladimir Putin’in oyların yüzde 87,8’ini, Nikolay Haritonov'un oyların yüzde 8,87'sini, Vladislav Davanko'nun oyların yüzde 8,77'sini ve Leonid Slutsky'in oyların yüzde 2,97’sini aldığını açıkladı.
Oy sayım süreci tamamlandı
Ülke genelinde oy sayım işlemi devam ederken, saat farkı nedeniyle doğu bölgelerinde oy sayım sürecinin tamamlandığı ve sonuçların Merkezi Seçim Komisyonu’na iletildiği ifade edildi.
Zelenskiy'den ilk açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'daki seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Putin'in 'sonsuza kadar iktidarda kalmak' istediğini söyledi.
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