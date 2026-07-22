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Dünya Zelenskiy’den orduda kritik değişim
Dünya

Zelenskiy’den orduda kritik değişim

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Zelenskiy’den orduda kritik değişim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanlığı görevinde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Zelenskiy, Oleksandr Sırskiy’in yerine Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mykhailo Drapatiy’nin atanmasına karar verdiğini duyurdu.

Zelenskiy, yayımladığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durumu ve ordu yönetimine ilişkin alınan kararları değerlendirdi.

Üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiğini belirten Zelenskiy, Genelkurmay Başkanlığında yapılması planlanan değişikliklerin toplantıda ele alındığını söyledi.
Ordunun üst düzey yetkilileriyle de bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığında yapılması planlanan bazı değişiklikleri kendileriyle ele aldığını belirtti.

Zelenskiy, Oleksandr Sırskiy'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mykhailo Drapatiy'nin atanmasına karar verdiğini açıkladı.

Savaşın başında başkent Kiev'in savunmasında, daha sonra Harkiv bölgesinde yürütülen karşı saldırıda ve Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırılarda Sırskiy'nin etkili rol oynadığını belirten Zelenskiy, hizmetlerinden dolayı Sırskiy'e teşekkür ederek, "Yarın tüm bu kararları resmileştireceğiz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı ile askeri kanat arasındaki anlaşmazlık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenskiy, aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti.

Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.

Oleksandr Sırskiy, Zelenskiy'nin kararıyla 8 Şubat 2024'te Ukrayna Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

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