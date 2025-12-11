Zelenskiy'den flaş açıklama: ABD ile Ukrayna’yı yeniden inşa planının temel çerçevesi üzerinde anlaştık!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın geleceği açısından kritik öneme sahip bir toplantıya başkanlık etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent liderliğindeki Amerikan heyetiyle bir araya gelen Zelenskiy’e, Başbakan Yulia Svyrydenko ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da dahil olmak üzere üst düzey hükümet ve askeri yetkililer eşlik etti. Amerikan heyetinde ayrıca Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve BlackRock’tan Larry Fink gibi önemli isimler yer aldı.

YENİDEN İNŞA PLANI TEMELDE KABUL EDİLDİ

Görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy, yeniden inşa sürecine dair önemli prensiplere değindi:

"Önemli bir ortak prensip, yeniden inşanın yüksek kalitede olması ve savaşın ardından ekonomik büyümenin somut olarak hissedilmesidir."

Zelenskiy, üzerinde çalıştıkları üç temel belge olduğunu açıkladı:

20 Maddelik Plan: Savaşı bitirmek için hazırlanan temel belge. Güvenlik Garantileri: Ukrayna için ABD ile temin edilecek güvenlik garantileri. Ekonomi Belgesi: Yeniden inşa adımları ve ortak yatırımlarla ilgili ekonomik plan.

Zelenskiy, "Bugün bilhassa bu ekonomi belgesi üzerinde çalıştık," dedi ve ekonomi planının temel çerçevesi üzerinde Amerikalı yetkililerle uzlaşı içerisinde olduklarını vurguladı. Zelenskiy, Avrupa'nın da yeniden inşa sürecine kesinlikle katılacağını belirtti.

TRUMP’A SEÇİM YANITI: PARLAMENTODAN GÖRÜŞ TALEP ETTİK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin yapılma zamanı geldiği yönündeki açıklamalarına da değinen Zelenskiy, bu konunun gündeme gelmesi üzerine parlamentodan resmi görüş talep ettiğini açıkladı.

"Washington’daki kilit önemdeki ortağımız da dahil olmak üzere ortaklarımız, sıkıyönetim rejimi altındaki Ukrayna’da seçimlere ilişkin olarak bu kadar çok ve bu kadar ayrıntılı konuşuyorlarsa, o halde bu konudaki her soruya ve her şüpheye Ukrayna’nın hukuki yanıtlarını vermek zorundayız."

Zelenskiy, seçimlerin zor bir mesele olduğunu vurgularken, bu konuda baskı uygulanmasına göz yumulamayacağını ifade etti ve Parlamento üyelerinin kendi görüşlerini ortaya koymalarını beklediğini söyledi.

RUSYA'NIN ÇİN'E BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanından Rusya’nın ekonomik durumu ve Çin’e olan bağımlılığının artışına ilişkin bir rapor aldıklarını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Zelenskiy, "Rus tarihinde kimse, Rusya’nın egemenliğini Çin’in ya da herhangi bir başka büyük gücün lehine olacak şekilde bu kadar fazla ölçüde başkalarına teslim etmemiştir," yorumunu yaptı.