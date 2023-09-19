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Dünya Zelenskiy'den BM'de zehir zemberek açıklamalar
Dünya

Zelenskiy'den BM'de zehir zemberek açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-09-19 23:01:00 -
Zelenskiy'den BM'de zehir zemberek açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Rusya'ya ağır sözlerle yüklendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’nda konuştu. Konuşmasına nükleer silahlara değinerek başlayan Zelenskiy, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Rusya’nın nükleer silahlar üzerine çalışmalına birçok ülke tarafından izin verildiğini ifade ederek, “Ukrayna en büyük üçüncü nükleer cephaneliğinden vazgeçti ve dünya bu gücün koruyucusunun Rusya’nın olmasına kara verdi. Ancak 1990’larda nükleer silahsızlanmayı en çok hak edenin Rusya olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın hala nükleer kaynaklara sahip olduğunu ve nükleer silahlara sahip olmaya "hakkı olmadığını" vurgulayan Zelenskiy, “Teröristlerin nükleer silahlara sahip olma hakkı olamaz” dedi.

“Rusya gıdayı silah olarak kullanıyor”

Rusya’nın gıda gibi alanları da silah olarak kullandığını savunan Zelenskiy, “Rusya pek çok şeyi silah olarak kullanıyor ve bunu sadece bize karşı değil tüm ülkelere karşı kullanıyor. Rusya, işgal altındaki toprakların bir kısmının tanınması karşılığında dünya pazarındaki gıda krizini kullanarak gıda konusunu silah olarak kullanmaya çalışıyor. Gıda, enerji ve birçok şeyin silah olarak kullanılmasını engelleyen bir kısıtlama bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Hırvatistan’ı eleştirdi

Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna tahılının alternatif yollarla Avrupa ve dünya pazarına sunmaya çalıştıklarını belirten Zelenskiy, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Hırvatistan gibi bazı ülkelerin Ukrayna’ya uyguladığı tahıl sevkiyatı kısıtlamalarını eleştirerek, “Ukrayna, Karadeniz’de geçici ihracat koridoru açtı. Şuanda bazı Avrupalılar bu dayanışmayı baltalıyor ve politik tiyatro oluşturarak tohumdan bir gerilim filmi çıkarıyor” dedi.

“Rusya 10 yılda bir yeni savaşlar çıkarıyor”

Rusya’nın sadece Ukrayna değil birçok ülkeyi bölmeye ve bu ülkelerde karmaşalar çıkarmaya devam ettiğini savunan Zelenskiy, “Rusya 10 yılda bir yeni savaşlar çıkarıyor. Moldova ve Gürcistan topraklarının bir kısmı işgal altında. Rusya, Suriye’yi harabeye çevirdi. Rusya adeta Belarus’u yutmuş, Kazakistan ve Baltık ülkelerini tehdit etmeye devam ediyor” dedi.
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“Bu açıkça bir soykırımdır"

Rusya Ukraynalı çocukları kaçırdığını aktaran Zelenskiy, "Rusya tarafından kaçırıldığını bildiğimiz on binlerce çocuk var. Çocukları evlerine döndürmeye çalışıyoruz ama zaman geçiyor. Onlara ne olacak? Rusya’da çocuklara Ukrayna’dan nefret etmeleri öğretiliyor ve aileleriyle tüm bağları koparılıyor. Bu açıkça bir soykırımdır" dedi.

Ukrayna, BM’ye yarın yeni barış formülü sunacak

Kendilerinin yarın Birleşmiş Milletler’e güncellenmiş bir barış formülü sunacaklarını belirten Zelenskiy, “Ukrayna barış formülü, Rusya’nın Ukrayna ve diğer ülkelere karşı kullandığı ve başka saldırganlar tarafından da kullanılabilecek her türlü silahlanmayı durduracak çözümler ve öneriler sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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