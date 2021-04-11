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Siyaset Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajı
Siyaset

Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün görüştüğü Başkan Erdoğan ile ilgili bir teşekkür mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:23:00 -
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün resmi ziyaret kapsamında gittiği Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Zelenskiy, Türkiye'de hoş karşılanmasından duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajla dile getirdi. Zelenskiy'nin teşekkür mesajında, "Erdoğan'a misafirperverliği ve güzel anlaşmalar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin dün gerçekleştirdiği görüşmede, Kırım'ın ilhakı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında yükselen tansiyonun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve askeri alandaki ortaklıklar ele alındı. Görüşme sonucunda çok sayıda kritik anlaşmaya da imza atıldı.

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